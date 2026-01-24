Τροχαίο στην Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό - Δύο τραυματίες
Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός της μηχανής
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην Χαλκίδα με δύο τραυματίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, μηχανή που οδηγούσε 30χρονος χτύπησε πεζό στην περιοχή Φάρος Αυλιδας στο Δήμο Χαλκιδέων.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε και τους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με τον οδηγό της μηχανής να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
