Σοβαρό τροχαίο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

