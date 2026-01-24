Σοβαρό τροχαίο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Βίντεο

Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά

Newsbomb

Σοβαρό τροχαίο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Βίντεο
nafpaktianews.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε ανάποδα για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Γάζι και Ζωνιανά - Δύο συλλήψεις

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν κορίτσι δύο ετών - Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο πατέρας της

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο μύθος της Αγκάρθα: Η υπόγεια πολιτεία των Ναζί, ο Χίμλερ και τα meme που έγιναν viral

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα έξω από Δημοτικό Σχολείο - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θα απαντήσουμε με πλήρη ισχύ» απαντά το Ιράν στις «απειλές» Τραμπ για το αεροπλανοφόρο που είναι καθ' οδόν

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 93 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Βίντεο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς, είναι ακόμη πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα»

10:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ