Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε αυτοκίνητα έξω από σχολείο - «Ήταν πατέρας ενός παιδιού»

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (22/01) έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και τραυμάτισε γονείς με παιδιά, με την πορεία του να διακόπτεται πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά που χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα των μαθητών, με τον οδηγό να συγκρούεται με αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που παραλάμβαναν τα παιδιά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ενήλικες και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και μάλιστα δεν συνεργαζόταν αρχικά με τις Αρχές.

«Ο 48χρονος οδηγός ήταν ένας μεθυσμένος πατέρας ενός παιδιού από το σχολείο, που είχε έρθει να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο. Το περιστατικό έγινε στις 16:00 το μεσημέρι, όταν σχολούσαν τα παιδιά από το δημοτικό. Η γιαγιά είχε παραλάβει το εγγονάκι της και βρισκόταν εν κινήσει για να φύγει με το αυτοκίνητο. Τότε, ένα αυτοκίνητο του μεθυσμένου, κινούμενο με ταχύτητα, καρφώθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της γιαγιάς και με τη σειρά του το αυτοκίνητο της γιαγιάς τράκαρε το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά της», λέει συγγενής τραυματία στο Mega.

«Η οδηγός μπροστά γρατζούνισε το πόδι της και η γιαγιά τραντάχτηκε στον αυχένα. Το εγγονάκι χτύπησε λίγο στο κεφάλι και λίγο στο πόδι. Πήγαν χθες στο νοσοκομείο, έγιναν όλες οι προληπτικές εξετάσεις, ακτινογραφίες και άλλα και έφυγαν κατευθείαν. Για δύο δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα είχαν τραυματιστεί και άλλα παιδιά που έβγαιναν εκείνη την ώρα από το κτίριο», πρόσθεσε.

