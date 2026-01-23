Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο

Ένας ασυνείδητος οδηγός στα Χανιά, παραλίγο να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μαθητές και γονείς στο σχόλασμά τους από το σχολείο, όταν έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα οδηγώντας μεθυσμένος.

Ο οδηγός ήταν πολύ μεθυσμένος, καθώς όπως έδειξε το αλκοτέστ είχε ξεπεράσει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, καθώς μετρήθηκε στα 0.90 mg/l. Ευτυχώς αποφεύχθηκε η τραγωδία, καθώς δεν έπεσε πάνω σε πεζούς μαθητές και γονείς, μιας και χτύπησε παρκαρισμένα οχήματα και σταμάτησε πάνω στον τοίχο του σχολείου.

Το αδιανόητο συμβάν συνέβη λίγα λεπτά μετά το σχόλασμα των παιδιών το μεσημέρι της Πέμπτης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν -ευτυχώς ελαφρά- τουλάχιστον δύο ενήλικες καθώς κι ένα παιδί, που διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό, ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ενώ σήμερα (23/1) το πρωί θα περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας με την αυτόφωρη διαδικασία, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει για παρόμοια παραπτώματα στο παρελθόν. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων του αφαίρεσαν το δίπλωμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το πρόστιμο που του βεβαίωσαν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

