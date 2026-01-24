Αχαΐα: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε χαντάκι - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας-Άρλας

Αχαΐα: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε χαντάκι - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, από 45χρονη οδηγό, μετά από εκτροπή του οχήματός της σε χαντάκι, στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας – Άρλας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.26) και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022 όταν και της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία, ενώ μετά από αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 45χρονη συνελήφθη, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

