Αχαΐα: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε χαντάκι - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022

Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, από 45χρονη οδηγό, μετά από εκτροπή του οχήματός της σε χαντάκι, στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας – Άρλας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.26) και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022 όταν και της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία, ενώ μετά από αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 45χρονη συνελήφθη, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

