Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πέλλα, και συγκεκριμένα στη Σκυδρα, με μια 59χρονη να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Η άτυχη γυναίκα στις κινούνταν πεζή και παρασύρθηκε από το ΙΧ μιας 32χρονης οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

