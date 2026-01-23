Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

Η άτυχη γυναίκα κινούνταν πεζή όταν παρασύρθηκε από το ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πέλλα, και συγκεκριμένα στη Σκυδρα, με μια 59χρονη να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Η άτυχη γυναίκα στις κινούνταν πεζή και παρασύρθηκε από το ΙΧ μιας 32χρονης οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

