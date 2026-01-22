Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 27χρονη

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του μία 27χρονη, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει πεζή μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 24χρονο και τον έστειλε στην φυλακή, πάρα τη μεταμέλεια που δήλωσε.

Η μητέρα της 27χρονης συγκλονίζει, μιλώντας στo Mega: «Αυτό είναι ένα παιδί που ο πατέρας του αποφάσισε χωρίς δίπλωμα να του αγοράσει μηχανή και έγινε αυτό που έγινε. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια να κυκλοφορήσει. Στη σέλα της μηχανής είχε κάπου δέκα κλήσεις. Δεν έκανε ούτε ένα ελιγμό, λέει ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι χτύπησε άνθρωπο, σηκώθηκε να μαζέψει τη μηχανή, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Όλη του η έννοια ήταν στη μηχανή που ήταν καινούργια και δεν έπαιρνε μπρος».

Η ίδια θα διαψεύσει και τον ισχυρισμό πως ίσως η κόρη της να μην ήταν σε εγρήγορση. Δεν επέστρεφε από μπάτσελορ, θα πει, αλλά ήταν ξεκούραστη και πήγαινε με τις φίλες της για τις προετοιμασίες του γάμου.

– Επέστρεφε από πάρτι που έκανε για τον γάμο;

– Όχι, βέβαια όχι αυτό είχε γίνει στις 24 του μήνα, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είχε γίνει είκοσι τέσσερις ώρες πριν. Το πρωί κοιμήθηκε μέχρι δώδεκα μετά σηκώθηκαν , πήγαν με τον αρραβωνιαστικό της πήγαν στο μοναστήρι να πάρουν ευχή, ευλογία για τον γάμο τους.