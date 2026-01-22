Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο - 4 άτομα στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, λίγο πριν την είσοδο για τον Περιφερειακό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 16:30 περίπου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που είχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

