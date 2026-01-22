Ο εφιάλτης που ζει εδώ και 6 χρόνια γυναίκα στην Πτολεμαΐδα από stalker: «Θα σε πετάξω στα βράχια»

Έξι χρόνια εφιάλτη καταγγέλλει ότι βιώνει η Δέσποινα Ψωμιάδου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως εξηγεί στο Newsbomb, έχει πέσει θύμα επίμονης και επικίνδυνης παρακολούθησης από έναν άνδρα που γνώρισε στο παρελθόν μέσω κοινής παρέας, χωρίς ποτέ να αναπτυχθεί μεταξύ τους οποιαδήποτε φιλική ή ερωτική σχέση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο Newsbomb, ο συγκεκριμένος άνδρας την παρακολουθεί συστηματικά εδώ και χρόνια, της στέλνει απειλητικά και εμμονικά μηνύματα, ενώ έχει στραφεί ακόμη και κατά της οικογένειάς της και του συντρόφου της. Παρά το γεγονός ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στην Αστυνομία και έχει κινηθεί νομικά, μέχρι σήμερα -όπως λέει- δεν έχει βρει καμία ουσιαστική προστασία.

Η ίδια περιγράφει περιστατικά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα. Όπως αναφέρει, μία φορά ο stalker έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, την πλησίαζε στον δρόμο και της δημιουργούσε προβλήματα κατά την οδήγηση, ενώ της έστελνε συνεχώς μηνύματα, παρά τις εκκλήσεις και τα «όχι» της.

Η Δέσποινα Ψωμιάδου

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν η Δέσποινα είχε παρκάρει στην οδό Τσιμισκή και βρήκε στο αυτοκίνητό της διασκορπισμένα λουλούδια. Όπως περιγράφει η 27χρονη, ο ίδιος βρισκόταν απέναντί της, την κοίταξε και της είπε: «Εγώ είμαι».

Άλλο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στη Μύκονο. Η Δέσποινα βρισκόταν σε κατάστημα όπου εργαζόταν μαζί με μία φίλη της, όταν ο άνδρας εμφανίστηκε, της έστειλε σαμπάνια και φρουτοσαλάτα μέσω της φίλης και, όταν εκείνη αρνήθηκε, χρειάστηκε να φυγαδευτεί από τον χώρο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας μέθυσε και είπε στη φίλη της: «Πες της ότι θα την πετάξω στα βράχια», με τρίτο πρόσωπο να προειδοποιεί πως «πάρτε την κοπέλα γιατί θα γίνει κακό».

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Δέσποινα Ψωμιάδου περιγράφει την εμπειρία της με λόγια που συγκλονίζουν: «Δεν είναι απλή απειλή. Είναι κακοποίηση, είναι παρενόχληση, είναι τραυματικό και απάνθρωπο. Δεν χωράει το μυαλό μου πως βιώνω αυτόν τον εφιάλτη τόσα χρόνια, επειδή ένας ψυχικά άρρωστος άνθρωπος δεν αποδέχεται το “όχι” μου ως απάντηση».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην αδυναμία του κράτους να της παράσχει ουσιαστική προστασία. Όπως καταγγέλλει, της αρνήθηκαν το «κουμπί πανικού», με το επιχείρημα ότι δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

«Αυτό τι σημαίνει; Ότι στην Ελλάδα προστατευόμαστε μόνο υπό προϋποθέσεις;» αναρωτιέται.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, σε επίσκεψή της σε Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης, αστυνομικός φέρεται να της είπε παρουσία του πατέρα της «να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», προσθέτοντας πως «αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο στο δικό του παιδί, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν θα ζούσε».

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μετά από βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα στο TikTok, στο οποίο εξιστορούσε τα όσα έχει βιώσει. Όπως λέει, μετά την ανάρτηση δέχθηκε νέα μηνύματα στο Viber από τον ίδιο άνδρα, γεμάτα εμμονικές αναφορές, συναισθηματική χειραγώγηση αλλά και έμμεσες απειλές. Σε αυτά, ο αποστολέας μιλά για «σπίτι μας», για το πώς «μόνο αν είμαστε μαζί μπορεί να ηρεμήσει», ενώ σε άλλο μήνυμα προειδοποιεί ότι οι «συνέπειες θα ήταν τραγικές» για εκείνη λόγω της δημοσιοποίησης της υπόθεσης.

Τα μηνύματα που δέχθηκε η Δέσποινα Ψωμιάδου από τον άνδρα που την παρακολουθεί:

Η ίδια τονίζει ότι το πιο σοκαριστικό στοιχείο μετά τη δημόσια καταγγελία της ήταν η ανταπόκριση άλλων γυναικών.

To βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα Ψωμιάδου στο TikTok:

«Κατέληξα στην τραγική διαπίστωση ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που έχουν περάσει ή περνούν κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να προστατευτούμε. Πρέπει το κράτος να τροποποιήσει τους νόμους με τέτοιο τρόπο που να μας προστατεύει πραγματικά», καταλήγει.