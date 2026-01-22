Ο εφιάλτης που ζει εδώ και 6 χρόνια γυναίκα στην Πτολεμαΐδα από stalker: «Θα σε πετάξω στα βράχια»

Η Δέσποινα Ψωμιάδου, κάτοικος Πτολεμαΐδας, καταγγέλλει στο Newsbomb ότι έχει πέσει θύμα επίμονου και επικίνδυνου stalking από άνδρα που γνώρισε μέσω κοινής παρέας, χωρίς ποτέ να υπάρξει σχέση μεταξύ τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο εφιάλτης που ζει εδώ και 6 χρόνια γυναίκα στην Πτολεμαΐδα από stalker: «Θα σε πετάξω στα βράχια»

Η Δέσποινα Ψωμιάδη

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι χρόνια εφιάλτη καταγγέλλει ότι βιώνει η Δέσποινα Ψωμιάδου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως εξηγεί στο Newsbomb, έχει πέσει θύμα επίμονης και επικίνδυνης παρακολούθησης από έναν άνδρα που γνώρισε στο παρελθόν μέσω κοινής παρέας, χωρίς ποτέ να αναπτυχθεί μεταξύ τους οποιαδήποτε φιλική ή ερωτική σχέση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο Newsbomb, ο συγκεκριμένος άνδρας την παρακολουθεί συστηματικά εδώ και χρόνια, της στέλνει απειλητικά και εμμονικά μηνύματα, ενώ έχει στραφεί ακόμη και κατά της οικογένειάς της και του συντρόφου της. Παρά το γεγονός ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στην Αστυνομία και έχει κινηθεί νομικά, μέχρι σήμερα -όπως λέει- δεν έχει βρει καμία ουσιαστική προστασία.

Η ίδια περιγράφει περιστατικά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα. Όπως αναφέρει, μία φορά ο stalker έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, την πλησίαζε στον δρόμο και της δημιουργούσε προβλήματα κατά την οδήγηση, ενώ της έστελνε συνεχώς μηνύματα, παρά τις εκκλήσεις και τα «όχι» της.

despoina.jpg

Η Δέσποινα Ψωμιάδου

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν η Δέσποινα είχε παρκάρει στην οδό Τσιμισκή και βρήκε στο αυτοκίνητό της διασκορπισμένα λουλούδια. Όπως περιγράφει η 27χρονη, ο ίδιος βρισκόταν απέναντί της, την κοίταξε και της είπε: «Εγώ είμαι».

Άλλο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στη Μύκονο. Η Δέσποινα βρισκόταν σε κατάστημα όπου εργαζόταν μαζί με μία φίλη της, όταν ο άνδρας εμφανίστηκε, της έστειλε σαμπάνια και φρουτοσαλάτα μέσω της φίλης και, όταν εκείνη αρνήθηκε, χρειάστηκε να φυγαδευτεί από τον χώρο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας μέθυσε και είπε στη φίλη της: «Πες της ότι θα την πετάξω στα βράχια», με τρίτο πρόσωπο να προειδοποιεί πως «πάρτε την κοπέλα γιατί θα γίνει κακό».

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Δέσποινα Ψωμιάδου περιγράφει την εμπειρία της με λόγια που συγκλονίζουν: «Δεν είναι απλή απειλή. Είναι κακοποίηση, είναι παρενόχληση, είναι τραυματικό και απάνθρωπο. Δεν χωράει το μυαλό μου πως βιώνω αυτόν τον εφιάλτη τόσα χρόνια, επειδή ένας ψυχικά άρρωστος άνθρωπος δεν αποδέχεται το “όχι” μου ως απάντηση».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην αδυναμία του κράτους να της παράσχει ουσιαστική προστασία. Όπως καταγγέλλει, της αρνήθηκαν το «κουμπί πανικού», με το επιχείρημα ότι δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.
«Αυτό τι σημαίνει; Ότι στην Ελλάδα προστατευόμαστε μόνο υπό προϋποθέσεις;» αναρωτιέται.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, σε επίσκεψή της σε Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης, αστυνομικός φέρεται να της είπε παρουσία του πατέρα της «να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», προσθέτοντας πως «αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο στο δικό του παιδί, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν θα ζούσε».

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μετά από βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα στο TikTok, στο οποίο εξιστορούσε τα όσα έχει βιώσει. Όπως λέει, μετά την ανάρτηση δέχθηκε νέα μηνύματα στο Viber από τον ίδιο άνδρα, γεμάτα εμμονικές αναφορές, συναισθηματική χειραγώγηση αλλά και έμμεσες απειλές. Σε αυτά, ο αποστολέας μιλά για «σπίτι μας», για το πώς «μόνο αν είμαστε μαζί μπορεί να ηρεμήσει», ενώ σε άλλο μήνυμα προειδοποιεί ότι οι «συνέπειες θα ήταν τραγικές» για εκείνη λόγω της δημοσιοποίησης της υπόθεσης.

Τα μηνύματα που δέχθηκε η Δέσποινα Ψωμιάδου από τον άνδρα που την παρακολουθεί:

snaptik75964680471964582620v2.jpeg
0103
snaptik75964680471964582621v2-1.jpeg
0203
snaptik75964680471964582622v2-1.jpeg
0303

Η ίδια τονίζει ότι το πιο σοκαριστικό στοιχείο μετά τη δημόσια καταγγελία της ήταν η ανταπόκριση άλλων γυναικών.

To βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα Ψωμιάδου στο TikTok:

«Κατέληξα στην τραγική διαπίστωση ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που έχουν περάσει ή περνούν κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να προστατευτούμε. Πρέπει το κράτος να τροποποιήσει τους νόμους με τέτοιο τρόπο που να μας προστατεύει πραγματικά», καταλήγει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις: Η κρίσιμη «μάχη» για το Europa League

19:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έπεσε το Twitter – Δεν φορτώνει η πλατφόρμα σε εκατομμύρια χρήστες

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Λύκος κατασπάραξε κυνηγόσκυλο - Ο κυνηγός εντόπισε το ματωμένο κουφάρι μέσω GPS

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ξέσπασε σε κλάματα την ώρα που κατέθετε στην δίκη κατά της Daily Mail: «Έβαλαν μικρόφωνα στα παράθυρα του σπιτιού μου»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή η κηδεία του λιμενικού που παρασύρθηκε από κύματα

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασία ο Δήμος Τήλου

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Προωθούνται στην Αττική 55 αντιπλημμυρικά έργα – Ράγισε το γυαλί ΗΠΑ-ΕΕ

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις: Στο βασικό σχήμα του «δικέφαλου» ο Πέλκας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί και πάλι στην Αττική - Πού βρέχει τώρα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Βρέθηκαν ακόμη δύο σοροί - Στους 45 οι νεκροί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Δεν υπάρχει το βίντεο για να πιστοποιηθεί αν η 16χρονη ήταν στον σταθμό του Βερολίνου

18:33LIFESTYLE

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η νέα πρέσβειρα της Gucci – Το χρυσό outfit που «κλέβει» τις εντυπώσεις

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο αριστερό του χέρι στο Νταβός

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Γιατί πλημμύρισε ξανά η Γλυφάδα - Τι έδειξε η καταστροφή του 1993

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο - Αναταραχή στην Ρωσία - «Ευχαριστώ Μακρόν» δηλώνει ο Ζελένσκι

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανίων - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο, 4 άτομα στο νοσοκομείο

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική απόψε – Τι αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί και πάλι στην Αττική - Πού βρέχει τώρα

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο - Αναταραχή στην Ρωσία - «Ευχαριστώ Μακρόν» δηλώνει ο Ζελένσκι

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πήρε από το θύμα 50.000 και έκοψε τις φλέβες της για να μην τα επιστρέψει», λέει συγγενής

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

19:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έπεσε το Twitter – Δεν φορτώνει η πλατφόρμα σε εκατομμύρια χρήστες

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στην Αττική: «Η Αθήνα δεν είναι έτοιμη για ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο» προειδοποιεί καθηγητής φυσικών καταστροφών

15:03LIFESTYLE

Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το είπε ποτέ στον πατέρα της

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Εκτρέψαμε το νερό και σώσαμε σπίτια» - Το βίντεο με τα big bags

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Οι τελευταίες στιγμές πριν χαθεί ο 52χρονος λιμενικός – Μαρτυρία του ανθρώπου που ήταν μαζί του

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Έκαναν πλιάτσικο την ώρα της πλημμύρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ