Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) σε συρμό του Προαστιακού στην Πάτρα, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

