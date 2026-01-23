Κρήτη: Η κακοκαιρία άφησε το στίγμα της – Σαρώθηκαν παραλίες και δρόμοι
Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στα παραλιακά μέτωπα
Η κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη σε πολλά μέρη της, άφησε αρκετές ζημιές σε περιοχές και έστειλε ένα μήνυμα για το πόσο άγρια μπορεί να γίνει, με τους περισσότερους Δήμους να μένουν σε ετοιμότητα.
Πολλά σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη
Η έντονη κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στα παραλιακά μέτωπα, αφού οι δυνάμεις της φύσης έπληξαν ταυτόχρονα τόσο τη νότια όσο και τμήματα της δυτικής Κρήτης.
