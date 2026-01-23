Ηράκλειο: Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

Μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, αποπνικτικό κύμα αφρικανικής σκόνης. Από τα μεσάνυχτα, ιδίως στο Ηράκλειο το φαινόμενο κορυφώθηκε, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων.

Σκηνικό θρίλερ στον ΒΟΑΚ

Οι εικόνες από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης είναι χαρακτηριστικές της σοβαρότητας της κατάστασης. Η νυχτερινή οδήγηση μετατράπηκε σε επικίνδυνη αποστολή, καθώς τα φώτα των οχημάτων «χάνονταν» μέσα στο πυκνό σύννεφο σκόνης, θυμίζοντας σκηνές από κινηματογραφικό θρίλερ.

Παραμένει το «πέπλο» πάνω από την πόλη

Παρά το ξημέρωμα, το σκηνικό στο Ηράκλειο παραμένει ασφυκτικό. Οι εικόνες που μετέδωσε το neakriti.gr αποτυπώνουν το μέγεθος της ρύπανσης, με την ορατότητα να παραμένει δραστικά περιορισμένη σε όλο το οδικό δίκτυο.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς το φαινόμενο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.