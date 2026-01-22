Ιεράπετρα: Βυθίστηκε σκάφος από τους θυελλώδεις ανέμους - Μεγάλες ζημιές στη Γαύδο

Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν την Τετάρτη στην Κρήτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στο νησί.

Οι περισσότερες καταστροφές καταγράφηκαν στη Γαύδο, αλλά και στην Ιεράπετρα, όπου καΐκια βγήκαν στη στεριά, βυθίστηκαν σκάφη και παρασύρθηκε αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το απόγευμα της Τετάρτης, στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας ένα ερασιτεχνικό σκάφος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και τους θυελλώδεις ανέμους με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Εκτεταμένες ζημιές έχουν σημειώθει και στη Γαύδο, όπου νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ που έπνεαν από χθες το πρωί στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν τρεις βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι, καΐκια να βγουν στη στεριά ενώ και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης