Κακοκαιρία: Πώς θα δηλώσετε τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ΙΧ

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου οι αυτοψίες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Άνω Γλυφάδα, με στόχο την αποτύπωση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου 2026.

Όπως γνωστοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας, οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές στην περιουσία τους καλούνται να προχωρήσουν στην υποβολή δήλωσης καταγραφής. Τα αιτήματα που αφορούν κατοικίες θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντίστοιχα, τα αιτήματα που αφορούν επιχειρήσεις θα αποσταλούν στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείρισή τους.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές σε οχήματα, υπενθυμίζεται ότι η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Η υποβολή των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Γλυφάδας.



Διαβάστε επίσης