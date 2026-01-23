Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

Ανέβηκαν οι τόνοι το πρωί Παρασκευής, μεταξύ της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Καλλιακμάνη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», κατά τη συζήτηση για την κακοκαιρία.

Όλα ξεκίνησαν, όταν συζητώντας για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία, κυρίως στη Γλυφάδα, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, έκανε λόγο για «ατομική ευθύνη», μιλώντας για την 56χρονη γυναίκα που χάθηκε άδικα, επειδή έφυγε από το φροντιστήριό της για να πάει σπίτι της, εν ώρα κατκαλυσμού, επειδή την ενημέρωσαν ότι πλημμυρίζει.

Αυτό το σχόλιο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επίτιμου πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, ο οποίος ανέφερε ότι «αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του».

Ο κ. Καλλιακμάνης υποστήριξε επιπλέον, ότι η Πολιτεία φέρει ευθύνες, καθώς αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του. «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε.

Σε εκείνο το σημείο, πήρε ξανά τον λόγο η κ. Παγώνη, η οποία διερωτήθηκε «φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;».

Ο έντονος διάλογος που ακολούθησε

Καλλιακμάνης: Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψει εσένα το σπίτι, εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός που δεν έχει; Δεν φταίει η Πολιτεία; Δεν είναι υποχρέωση της Πολιτείας;

Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα; Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις.

Καλλιακμάνης: Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες. Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.

Παγώνη: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.

