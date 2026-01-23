Κακοκαιρία: Πώς θα αποζημιωθείτε για τις ζημιές - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

Ξεκίνησε η διαδικασία αυτοψίας και καταγραφής των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία - Βήμα-βήμα η διαδικασία για τις αποζημιώσεις

Newsbomb

Κακοκαιρία: Πώς θα αποζημιωθείτε για τις ζημιές - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το πρωί της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία, με σκοπό να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Για τη διαδικασία αυτή μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος, ενημερώνοντας ότι στελέχη και κλιμάκια από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, μαζί με τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, από το πρωί έχουν μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο για να καταγράψουν τις καταστροφές σε οικίες πολιτών.

«Το μεσημέρι θα έχουμε και μία ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού, ούτως ώστε να κάτσουμε και από κοινού να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα τόσο σε ό, τι έχει να κάνει με αποζημιώσεις στους πολίτες, αλλά και να βάλουμε και τυχόν χρηματοδοτήσεις οι οποίες χρειάζονται για έργα πρώτης ανάγκης για να αποκαταστήσουμε ζημιές και βλάβες σε έργα υποδομής», συμπλήρωσε.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την αποζημίωση

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες των πολιτών από την κακοκαιρία ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι σε ό, τι έχει να κάνει με τα οχήματα, υπάρχει νόμος όπου όλοι θα πρέπει να έχουν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές τα οχήματά τους. «Σε ό, τι έχει να κάνει με το επίδομα των πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα για τις οικοσκευές των πληγέντων πολιτών, γι αυτό γίνονται οι αυτοψίες από τα στελέχη μας, ούτως ώστε να πάνε μαζί με το φύλλο αυτοψίας και με το Ε1 και το Ε9, να προσκομίσουν αυτά τα τρία έγγραφα και να προχωρήσει η διαδικασία για να πάρουν τα χρήματα».

Επιπλέον, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι «σε ό, τι αφορά την αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών υποδομών, την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, όπου με βάση τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε από τους δήμους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρχουν και οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης».

Η διαδικασία αποζημίωσης και τα ποσά

Όοσο για τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση απογραφής – αυτοψίας από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, οι πολίτες θα πρέπει πηγαίνουν στον δήμο τους, μαζί με το δελτίο αυτοψίας και το Ε1 και το Ε9 τους, θα καταθέτουν μια αίτηση, θα τα μαζεύει ο δήμος, θα τα στέλνει στο Υπουργείο και στη συνέχεια μέσα σε τέσσερις μέρες θα λαμβάνουν την αποζημίωση.

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Ο καθορισμός του ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι έχει να κάνει με το ύψος νερού, το οποίο θα καταγράψουν τα συνεργεία ότι μπήκε σε κάθε οίκημα.

Για τις επιχειρήσεις ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, θα είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι τις αυτοψίας στις επιχειρήσεις τις κάνουν συνεργεία της Περιφέρειας, όπου και εκεί θα θέσουν ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες άμεσα και να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα 

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης - Συναγερμός στις αρχές

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Social media και εφήβοι: Η πρώτη δράση του ΚΕΣΟ για το 2026 σε Λύκειο των Αγίων Θεοδώρων

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πώς θα αποζημιωθείτε για τις ζημιές - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το Ε9 - Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Βάρης: Η γυναίκα μου ήταν 3,5 ώρες σκαρφαλωμένη σε δέντρο για να σωθεί - Ευτυχώς που ήρθε ο δήμαρχος και με βοήθησε

11:22WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα» - Πώς συνδέεται με την «ο κύβος ερρίφθη»

11:13LIFESTYLE

Η Μελάνια Τραμπ πάει Χόλιγουντ - Sold out για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Νέο ηλεκτρικό SUV με κορυφαία αυτονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:26WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή της σύλληψης του 5χρονου από την ICE - «Να τον αφήναμε στο κρύο;», λέει ο Βανς

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέλουν «λευκή επιταγή» για τον στρατό τους στη Γροιλανδία – Τι αποκαλύπτει το Bloomberg

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ