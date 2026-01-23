Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

Πότε ξεκινάει το νέο κύμα - Πώς θα εξελιχθεί και σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει
Προσωρινά παρελθόν η κακοκαιρία που χτύπησε με σφοδρότητα την Ελλάδα.

Ο καιρός τα επόμενα 24ωρα θα παραμείνει ήπιος, αλλά άστατος δίνοντας κάποιες βροχές, χωρίς ωστόσο την ένταση των προηγούμενων ημερών, ενώ υποχωρούν και οι πολικές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά.

Αλλά ο χειμώνας είναι εδώ και από την Κυριακή, θα επιστρέψει με νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και για περίπου ένα 48ωρο.

Αν και αρχικά θα δώσει ήπια φαινόμενα με βροχές, από το απόγευμα της Κυριακής και από τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ενταθούν και στη διάρκεια της νύχτας θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά όλη τη χώρα.

Όπως επεσήμανε στην πρόβλεψή του, η συμπεριφορά του φετινού χειμώνα, είναι φυσιολογική κα διαφέρει από τους προηγούμενους, οπού τα φαινόμενα είχαν χαρακτήρα «φωτοβολίδας», και αυτό ακριβώς βοηθάει στο θέμα της λειψυδρίας με το νερό που πέφτει.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έδωσε για τον όγκο νερού που έπεσε κάνοντας μίας αναδρομή με τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1998 στο Ελληνικό έπεσαν 152 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ πιο πρόσφατα το 2021 στα Πατήσια έπεσαν 147 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα

βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Κυριακή 25-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για Δευτέρα 26-01-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για Τρίτη 27-01-2026

Στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

