Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

Eurokinissi
Ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές η υπερχείλιση ποταμών και ρεμάτων που σημειώθηκε χθες στην Αττική, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ειδικά το ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, προβληματίζει έντονα τις αρχές, καθώς λόγω αυτού εκδόθηκε εντολή για εκκένωση πέντε σπιτιων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα ανησυχία επικρατεί σε Ασπρόπυργο, Κάλαμο και Βάρη όπου χθες φούσκωσαν τα ρέματα και πλημμύρησαν οι δρόμοι.

Υπερχείλισαν τα ποτάμια της Αθήνας

Aπό νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι στάθμες των υδάτων σε Κηφισό, Ιλισό και ρέμα Πικροδάφνης ανέβηκαν ανησυχητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανησυχούν για πιθανό κίνδυνο υπερχείλισης και τους κατοίκουν να περνούν ώρες αγωνίας έως ότου σταματήσει η βροχή.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, έκανε λόγο για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επισημαίνοντας ότι η καθίζηση δεν οφείλεται στη χθεσινή κακοκαιρία, αλλά στις προηγούμενες πλημμύρες.

«Ευτυχώς καταφέραμε και σώσαμε το σπίτι, διότι βάλαμε αυτούς τους τεράστιους όγκους. Το προβλέψαμε και εκτρέψαμε τη ροή του νερού ώστε να πέσει στο ποτάμι πριν φτάσει σε αυτο το σημείο» δήλωσε στην ΕΡΤ.

Όπως επισήμανε, αν δεν είχαν ληφθεί τα προληπτικά αυτά μέτρα, θα είχε αποκλειστεί η είσοδος του σπιτιού και ίσως είχε παρασυρθεί στο ρέμα και η μάντρα της πολυκατοικίας. «Το πρόβλημα είναι στα πρανή του ρέματος λόγω της διάβρωσης» πρόσθεσε ο κ. Μαμαλάκης τονίζοντας ότι δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων. Να σημειωθεί ότι έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για πέντε κατοικίες.

Υπερχείλισαν ρέματα και σε Ασπρόπυργο και Κάλαμο

Στον Ασπρόπυργο χθες υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννου, στην περιοχή Γκοριτσά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα με τους κατοίκους των σπιτιών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση να περνούν ώρες αγωνίας.

Παράλληλα, υπερχείλισε και το ρέμα της Ρεβυθιάς στον Κάλαμο, ενώ μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων είχε αποκλειστεί σε ένα σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης και απεγκλωβίστηκε μετά από παρέμβαση οχήματος της Πολιτικής Προστασίας.

