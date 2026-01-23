Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τα ορμητικά νερά

Η προσευχή του διασώστη την στιγμή του απόλυτου κινδύνου στην Άνω Γλυφάδα

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τα ορμητικά νερά
Ως ήρωας αντιμετωπίζεται στην περιοχή της Γλυφάδας ο 43χρονος επιχειρηματίας Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης και εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης βοήθησε δύο γυναίκες να διασχίσουν τα ορμητικά νερά που κατέβαζε το βουνό εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού πυο έπεσε στην περιοχή.

Ο ίδιος μιλώντας στο Star περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε αλλά και όλα όσα πέρασαν από το μυαλό του την ώρα που πάλευε με τα ορμητικά νερά και τις πέτρες.

Ο 43χρονος επιχειρηματίας αρχικά βοήθησε μία ηλικιωμένη γυναίκα να διασχίσει τα ορμητικά νερά. Ο ίδιος είδε τη γυναίκα, βγήκε από την πολυκατοικία που διαμένει και έσπευσε να τη βοηθήσει.

«Εγώ τη βρήκα να κρατιέται από ένα αυτοκίνητο. Φώναζε βοήθεια και βγήκα και της είπα: "Μην έρθετε από εδώ κυρία, περάστε από την άλλη". Μου λέει: "Δεν μπορώ, θα πέσω, τα πόδια μου πονάνε"», ανέφερε αρχικά ο κ. Οικονομόπουλος.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια, ο κίνδυνος ήταν αυξημένος καθώς δεν ήταν μόνο τα ορμητικά νερά αλλά και οι μεγάλες πέτρες που παρασύρθηκαν από την ορμή των νερών και χτυπούσαν τα πόδια τους.

Η γυναίκα κάποια στιγμή έχασε την ισσοροπία της και έπεσε μέσα στον χείμαρρο. Ο επιχειρηματίας στην προσπάθειά του να την συγκρατήσει έπεσε και εκείνος στα ορμητικά νερά.

«Το περισσότερο ήταν οι πέτρες, οι οποίες δεν μπορούσες ούτε να περπατήσεις, πόναγες. Την έπιασα και όπως ερχομασταν τη βρήκε μία πέτρα, της πήρες τα πόδια πίσω, έπεσε. Όταν άρχισαν να με βαράνε οι πέτρες είπα στον εαυτό μου μην πέσεις τώρα. Νομίζω ο κύριος που ήρθε μετά πρέπει να ήταν μαζί της», σημείωσε στη συνέχεια.

Η γυναίκα σοκαρισμένη από το συμβάν αφού κατάφερε να σωθεί έσπευσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο Αλέξανδρος όμως δεν επέστρεψε σπίτι του. Λίγο αργότερα είδε μία άλλη γυναίκα να προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο από το ίδιο σημείο.

«Της λέμε έλα πιο πίσω, θα σε βοηθήσουμε. Την περάσαμε και αυτή από ένα μέρος που δεν ήταν τόσο ορμητικά τα νερά».

Είκοσι λεπτά μετά τη διάσωση το σημείο όπου οι δύο γυναίκες διέσχισαν με τη βοήθεια του Αλέξανδρου θάφτηκε κυριολεκτικά κάτω από λάσπες και πέτρες.

Δείτε το βίντεο του Star:

