Ρόδος: «Όρθιο» το νησί μετά το σφυροκόπημα των 11 Μποφόρ - Υλικές ζημιές και πεσμένα δέντρα

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές και τα προβλήματα στις συγκοινωνίες, δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή – Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο κρατικός μηχανισμός

«Χτυπήθηκε» το νησί της Ρόδου από τη σφοδρή κακοκαιρία

Στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων βρέθηκε η Ρόδος το τελευταίο 48ωρο, με τους θυελλώδεις νοτιάδες να αγγίζουν σε ένταση επίπεδα τροπικής θύελλας. Από το απόγευμα της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, το νησί δοκιμάστηκε από μανιώδεις ριπές ανέμου έντασης 10 έως 11 Μποφόρ, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες, την ηλεκτροδότηση και το οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Μανωλάς, το βράδυ της Τετάρτης η ταχύτητα των ανέμων στην πόλη της Ρόδου άγγιξε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό που κλιμακώθηκε ταχύτατα. Η μανιασμένη θάλασσα εισέβαλε σε σπίτια και επιχειρήσεις στους παραθαλάσσιους οικισμούς, με το ανατολικό μέτωπο και την περιοχή Χαράκι να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα, ενώ στο λιμάνι της Κολόνας καταγράφηκε η βύθιση αλιευτικών σκαφών. Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, η Ρόδος επέδειξε ανθεκτικότητα, με το πλέον ενθαρρυντικό γεγονός να παραμένει ότι δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή.

rodos3.jpg

Σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο

Ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης σε ανάρτησή του χθες στη 1 το μεσημέρι ανέφερε ότι η κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα. «Από την πρώτη στιγμή, ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία του Δήμου μας βρίσκονται έξω στους δρόμους. Δώσαμε προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά και η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς υπάρχουν αρκετές ζημιές». Πρόσθεσε πως «οι ζημιές σε πολλά σημεία του παραλιακού μετώπου είναι μεγάλες και η διέλευση από εκεί κρύβει κινδύνους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις».

rodos2.jpg

«Σφυροκόπημα» ανέμων στο Χαράκι

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η παραλιακή ζώνη στο Χαράκι, όπου το σφυροκόπημα των ανέμων προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις εστίασης, με τους κατοίκους να περιγράφουν με δέος πως «η θάλασσα βγήκε μέχρι τα χωράφια».

estiasi.jpg

Παράλληλα, στο οδικό δίκτυο της περιοχής Ζέφυρος, η άμμος από την παραλία κάλυψε το οδόστρωμα, αναγκάζοντας τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και την Τροχαία να παρέμβουν άμεσα για τον καθαρισμό του δρόμου και των πεζοδρομίων από τα εκτεταμένα φερτά υλικά. Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που στην πόλη της Ρόδου και στην Ιαλυσό παρασύρθηκαν ακόμη και κάδοι απορριμμάτων.

Στο κέντρο της πόλης, οι ισχυρές ριπές του ανέμου το βράδυ της Τετάρτης προκάλεσαν την εκρίζωση ενός μεγάλου δέντρου επί της οδού Παπαλουκά, η πτώση του οποίου συμπαρέσυρε παρακείμενο τοιχίο. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας για την αποκατάσταση των ζημιών.

dentro.jpg

Ζημιές σε εγκαταστάσεις του νησιού

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την προστασία των πολιτών, ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε το κλείσιμο της πρόσβασης στον λόφο του Φιλερήμου για όσο διαρκούν τα επικίνδυνα φαινόμενα, απευθύνοντας αυστηρή σύσταση για την αποφυγή μετακινήσεων στην περιοχή. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, η Διεύθυνση Συγκοινωνιών προχώρησε στη διακοπή όλων των λεωφορειακών δρομολογίων από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, όπου η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα σοβαρή.

limani.jpg

Εκεί, η μανία των ανέμων προκάλεσε την ανατροπή φορτηγού, ενώ το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε ομηρική μάχη με τα κύματα όταν έσπασαν οι κάβοι του, καταφέρνοντας τελικά να δέσει με τη συνδρομή ρυμουλκού. Την ίδια ώρα, το Λιμενικό Σώμα επιβεβαίωσε τη βύθιση δύο αλιευτικών σκαφών στο λιμάνι της Κολόνας.

Οι ζημιές επεκτάθηκαν και σε σχολικές και επαγγελματικές υποδομές, με την κατάρρευση τμήματος του στεγάστρου στο κυλικείο του Βενετοκλείου συγκροτήματος, ενώ στην περιοχή Καθαρά του Φαληρακίου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν τη θραύση υαλοπινάκων σε εστιατόριο της ζώνης.

*Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

