Κακοκαιρία - Κολυδάς: Οι 24 φορές που η βροχή στην Αττική ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά

Με αφορμή την χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε ότι τα τελευταία 125 χρόνια στην Αττική, 24 περιπτώσεις έχουν καταγραφεί όπου το ημερήσιο ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά.

Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δείχνει ότι η εκδήλωση τόσο έντονων υετικών επεισοδίων, δηλαδή περιόδους με αυξημένη ή έντονη βροχόπτωση, αποτελούν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στο κλίμα της Αττικής.

Οι μεγαλύτερες τιμές καταγράφηκαν ήδη από τον Μεσοπόλεμο και τη δεκαετία του ’50, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.