Ρόδος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

Προβλήματα προκλήθηκαν και στα Δωδεκάνησα από την κακοκαιρία, με χαρακτηριστικές τις εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου, όπου η θάλασσα «βγήκε» στον παραλιακό δρόμο, ενώ πλοίο έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να καταφέρει να δέσει.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο του rodoslivenews24.gr, από τους θυελλώδεις ανέμους δεν γλίτωσαν και αλιευτικά σκάφη, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, καθώς χτυπιόντουσαν μεταξύ τους λόγω της κακοκαιρίας, με πέντε από αυτά να βυθίστηκαν.

Εντύπωση προκαλεί και βίντεο από την παραλία στα Αφάντου, όπου η θάλασσα έχει κυριολεκτικά διαλύσει τον δρόμο, έχοντας προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

