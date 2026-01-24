Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα έξω από Δημοτικό Σχολείο - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου λίγο πριν τις 14:00 έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Αγρίνιο.

Μεσήλικας άνδρας, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Θυσίας. Το όχημα σύμφωνα με πληροφορίες κινούνταν με ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας προσέκρουσε στο δέντρο, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Ευτύχημα το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητών, που είχαν σχολάσει.

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου και δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

