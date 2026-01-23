Θανάσης Παπαθανάσης: Περιοδεία στο Αγρίνιο με τον Κώστα Σκρέκα και τον Στέλιο Κονταδάκη

Την Αιτωλοακαρνανία και το Αγρίνιο επισκέφθηκαν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας και ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος κ. Στέλιος Κονταδάκης με τη συμμετοχή του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάση Παπαθανάση στο πλαίσιο επαφών με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο Αγρινίου, όπου έγινε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα καθημερινότητας, προτεραιότητες έργων και παρεμβάσεων που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η συνεργασία κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης για την επιτάχυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου διεξήχθη ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων του Νομού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές της τοπικής αγοράς, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην Αιτωλοακαρνανία.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την τοπική επιχείρηση ΜΟΝ ΑΜΙ, η οποία δραστηριοποιείται με σημαντική εμβέλεια σε πανελλαδικό επίπεδο, παρουσιάζοντας υποδειγματικά πρότυπα λειτουργίας και αναδεικνύοντας τη δυναμική των επιχειρήσεων της περιοχής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας, κατά την οποία έγινε εκτενής αναφορά στο κυβερνητικό έργο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της ενότητας, της εγρήγορσης και της οργανωτικής ετοιμότητας της Παράταξης ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Σε δήλωσή του, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης ανέφερε:

«Η σημερινή επίσκεψη στο Αγρίνιο επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, με ανοιχτό διάλογο, παρουσία στο πεδίο και καθαρό σχέδιο. Η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, η στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων και η ανάδειξη υγιών επιχειρηματικών παραδειγμάτων

αποτελούν προτεραιότητες για μια Αιτωλοακαρνανία που προχωρά μπροστά. Συνεχίζουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και διαρκή ετοιμότητα, ώστε να μετατρέπουμε τις ανάγκες της κοινωνίας σε λύσεις και αποτέλεσμα».

