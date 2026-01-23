Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

Γειτόνισσα του κοινοτάρχη μιλάει για το κλίμα που επικρατεί στο χωριό μετά τη φονικό

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

Αριστερά η 44χρονη σύζυγος του Κώστα Αλεξανδρή, στη μέση ο γιος του ζευγαριού και αριστερά ο 50χρονος Κώστας που δολοφονήθηκε

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τα καλύτερα λόγια μιλούν οι κάτοικοι του Αγρινίου για τον 50χρονο κοινοτάρχη. Μια γειτόνισσα του θύματος μοιράζεται στο Mega τις σκέψεις της για την τραγική απώλεια που βίωσε η κοινότητα. Περιγράφει τον εκλιπόντα ως έναν άγιο άνθρωπο, τονίζοντας την καλοσύνη και την προσφορά του στην περιοχή.

«Τον είχα σαν παιδί μου, το χωριό μας θρηνεί γιατί ήταν ένας ήσυχος και καλός άνθρωπος. Έκανε πολλά έργα, είχε αρχίσει να φτιάχνει και την πλατεία, τον Πάσχα θα την είχε έτοιμη. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ήταν γείτονες μου, δεν άκουσα ποτέ φασαρία, μετά το Πάσχα αυτή η γυναίκα πήγε στα πρόβατα», ανέφερε γειτόνισσα του θύματος.

«Ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάρει από τον Κώστα 50-60 χιλιάρικα, όπως τα πήρε. Μετά ο Κώστας της ζητούσε πίσω πριν προλάβει να φύγει, έλεγε εκείνη την ημέρα ότι θα του δώσει τα λεφτά. Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά».

Η σύζυγος του θύματος βρέθηκε στον στάβλο αιμόφυρτη, όπως λέει συγγενής του: «Ο Κώστας έστειλε τον ξάδελφό του γιατί αργούσε η Γ… να γυρίσει από τα πρόβατα. Άρα ανησύχησε για τη γυναίκα μου. Πήγε ο ξάδελφός του, τη βρήκε με τα αίματα και τη ”βούτηξε” την πήγε στο νοσοκομείο και έτσι τη σώσανε».

Για ένα διάστημα εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στη συνέχεια αποφάσισε να μετακομίσει στην Πάτρα.

«Υπέγραψε ο Κώστας για να φύγει(από το νοσοκομείο) αλλιώς δεν μπορούσε να φύγει. Ήθελαν να την κλείσουν σε κάποιο (θεραπευτήριο). Έφυγε από την Πάτρα, στις αδελφές της για κάποιο διάστημα. Μετά νοίκιασε σπίτι και ο Σ…(δράστης) πηγαινοερχόταν μέχρι που του "φάγανε" όλα τα λεφτά και η Γ… γύρισε πίσω».

Το περασμένο καλοκαίρι τόσο ο 50χρονος που δολοφονήθηκε, όσο και η σύζυγός του, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Τα Χριστούγεννα το ζευγάρι έδειχνε να έχει αφήσει πίσω τις άσχημες καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά οι εντάσεις στο χωριό συνεχίζονταν.

Στην κατάθεσή της σε αστυνομικούς η σύζυγος του θύματος παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από στυγερό έγκλημα και τόνισε πως δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και πήρε το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος του 44χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στο Mega είπε πως η κατάσταση ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν φορτισμένη από καιρό λόγω των γεγονότων με τη γυναίκα. «Χθες κατέθεσαν οχτώ άτομα για τη σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο. Συστηματικά η σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενου ήταν σε ένταση και όχι με υπαιτιότητα του 44χρονου.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας του. Επανέλαβε πως δεχόταν απειλές, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και τόνισε πως αναγκάστηκε να πυροβολήσει, γιατί όπως είπε, αν δεν το έκανε εκείνος θα το έκανε ο 50χρονος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στην Αττική: «Η Αθήνα δεν είναι έτοιμη για ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο» προειδοποιεί καθηγητής φυσικών καταστροφών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street εν μέσω αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής: «Υπήρξε άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας» – Δεν αναμένεται κείμενο συμπερασμάτων

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ