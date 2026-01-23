Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

Με τα καλύτερα λόγια μιλούν οι κάτοικοι του Αγρινίου για τον 50χρονο κοινοτάρχη. Μια γειτόνισσα του θύματος μοιράζεται στο Mega τις σκέψεις της για την τραγική απώλεια που βίωσε η κοινότητα. Περιγράφει τον εκλιπόντα ως έναν άγιο άνθρωπο, τονίζοντας την καλοσύνη και την προσφορά του στην περιοχή.

«Τον είχα σαν παιδί μου, το χωριό μας θρηνεί γιατί ήταν ένας ήσυχος και καλός άνθρωπος. Έκανε πολλά έργα, είχε αρχίσει να φτιάχνει και την πλατεία, τον Πάσχα θα την είχε έτοιμη. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ήταν γείτονες μου, δεν άκουσα ποτέ φασαρία, μετά το Πάσχα αυτή η γυναίκα πήγε στα πρόβατα», ανέφερε γειτόνισσα του θύματος.

«Ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάρει από τον Κώστα 50-60 χιλιάρικα, όπως τα πήρε. Μετά ο Κώστας της ζητούσε πίσω πριν προλάβει να φύγει, έλεγε εκείνη την ημέρα ότι θα του δώσει τα λεφτά. Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά».

Η σύζυγος του θύματος βρέθηκε στον στάβλο αιμόφυρτη, όπως λέει συγγενής του: «Ο Κώστας έστειλε τον ξάδελφό του γιατί αργούσε η Γ… να γυρίσει από τα πρόβατα. Άρα ανησύχησε για τη γυναίκα μου. Πήγε ο ξάδελφός του, τη βρήκε με τα αίματα και τη ”βούτηξε” την πήγε στο νοσοκομείο και έτσι τη σώσανε».

Για ένα διάστημα εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στη συνέχεια αποφάσισε να μετακομίσει στην Πάτρα.

«Υπέγραψε ο Κώστας για να φύγει(από το νοσοκομείο) αλλιώς δεν μπορούσε να φύγει. Ήθελαν να την κλείσουν σε κάποιο (θεραπευτήριο). Έφυγε από την Πάτρα, στις αδελφές της για κάποιο διάστημα. Μετά νοίκιασε σπίτι και ο Σ…(δράστης) πηγαινοερχόταν μέχρι που του "φάγανε" όλα τα λεφτά και η Γ… γύρισε πίσω».

Το περασμένο καλοκαίρι τόσο ο 50χρονος που δολοφονήθηκε, όσο και η σύζυγός του, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Τα Χριστούγεννα το ζευγάρι έδειχνε να έχει αφήσει πίσω τις άσχημες καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά οι εντάσεις στο χωριό συνεχίζονταν.

Στην κατάθεσή της σε αστυνομικούς η σύζυγος του θύματος παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από στυγερό έγκλημα και τόνισε πως δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και πήρε το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος του 44χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στο Mega είπε πως η κατάσταση ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν φορτισμένη από καιρό λόγω των γεγονότων με τη γυναίκα. «Χθες κατέθεσαν οχτώ άτομα για τη σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο. Συστηματικά η σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενου ήταν σε ένταση και όχι με υπαιτιότητα του 44χρονου.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας του. Επανέλαβε πως δεχόταν απειλές, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και τόνισε πως αναγκάστηκε να πυροβολήσει, γιατί όπως είπε, αν δεν το έκανε εκείνος θα το έκανε ο 50χρονος.

Διαβάστε επίσης