Βίαιο περιστατικό σε δημόσια υπηρεσία του Αγρινίου: Πήγε στη ΔΕΥΑ, προκάλεσε ζημιές και έφυγε

Φωτ. Αρχείου - Τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγρινίου.

Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (21/01) στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, όταν πολίτης φέρεται να ζήτησε «επιτακτικά» ενημερώση για το πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα έργου στον οικισμό Χαράστη (Σιδηρα) στα Παρακαμπύλια.

Οπως φαίνεται, οι απαντήσεις που του δόθηκαν δεν τον ικανοποίησαν με αποτέλεσμα να προκληθεί επεισόδιο και ο πολίτης φέρεται να προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Κλήθηκε η Αστυνομία αλλά μέχρι να εμφανιστούν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης διέφυγε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ΔΕΥΑΑ θα υποβάλλει μήνυση στον συγκεκριμένο πολίτη.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Θύμιος Γρίβας και ο Διευθυντής Χριστόφορος Κωστάκης επιχειρηματολόγησαν απέναντι στις αιτιάσεις του άνδρα και προσπάθησαν να εξηγήσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου στην Χαράστη.

Ο άνδρας δεν θέλησε να συνομιλήσει και εξύβρισε τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΑ, υποστήριξαν.

