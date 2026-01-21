Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη

Τι απάντησε η η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου για το φονικό στο Αγρίνιο 

Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία πέρασε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου το κατώφλι της ανακρίτιας ο καθ΄ομολοφίαν δράστης 

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία πέρασε το κατώφλι της ανακρίτιας ο 44χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη τονίζει πως ο εντολέας του είναι συγκλονισμένος αλλά και μετανιωμένος για όσα διαδραματίστηκαν, ενώ ο 44χρονος δράστης ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», επικαλούμενος αυτοάμυνα για τις πράξεις του.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως «δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών». Ξεκαθάρισε επίσης πως παρότι το θύμα είχε στο αυτοκίνητό του μια κυνηγετική καραμπίνα, δεν προκύπτει πως το χρησιμοποίησε, ούτε όμως ότι προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει και δεν πρόλαβε, καταρρίπτοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς του δολοφόνου για αυτοάμυνα.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα στο πίσω μέρος του κρανίου του θύματος, ενώ το αυτοκίνητο του 50χρονου φέρει τρύπες από σκάγια, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 44χρονος, ενδεχομένως, να πυροβόλησε από πίσω το όχημα.

«Είχα φύγει από τον άντρα μου και έμενα με τον 44χρονο»

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», είπε η ίδια στις Αρχές.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της συζύγου στο Mega η γυναίκα δεν είναι διατεθειμένη να απαντήσει στα όσα λέγονται για εκείνη μετά το έγκλημα.

«Η συγκεκριμένη κυρία πέρσι είχε πουλήσει όλα τα πρόβατα που είχαν με τον σύζυγο στον στάβλο τους. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες», ανέφερε μάρτυρας στο Mega.

Το ζευγάρι φαίνεται να είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα κι η γυναίκα να μετακόμισε στην Πάτρα. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, το ζευγάρι έσμιξε ξανά, αλλά όπως φαίνεται τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ατμόσφαιρα στο χωριό ήταν διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Επειδή ήταν στο όνομά της γραμμένα όλα, πήρε τα λεφτά, τα "έφαγε". Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, είχε περιουσία ο άνθρωπος, δεν ήταν φτωχός, 150 ζώα. Ό,τι είχε στο όνομά της το είχε πουλήσει, τουλάχιστον για τα ζώα, αυτό γνωρίζω».

Όπως λένε στο Mega συγγενείς και φίλοι του θύματος, η γυναίκα πήρε την απόφαση να επιστρέψει για το παιδί της, καθώς τους μήνες που έμεινε στην Πάτρα, την επιμέλεια είχε ο πατέρας του.

«Η γυναίκα του δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει αλλά επειδή είχαν και ένα μικρό παιδί, κάποιος συμβιβασμός μάλλον υπήρξε και ξανά επέστρεψε. Υπολόγιζα και εγώ ότι θα τα βρουν αλλά από ό,τι έμαθα μετά είχαν πάλι εντάσεις. Από τότε που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κατέληγε εκεί ή ο ένας ή ο άλλος», λέει ξάδερφος του θύματος.

Ο 50χρονος, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του γιου του.

«Την αγαπούσε ο άνθρωπος, "ήταν ψυχή" και είχε δηλώσει ότι την "μαζέψει" γιατί με αυτή έμαθε να ζει».

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του και τίναξε τον γάμο του στον αέρα.

Τόσο το θύμα όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ανέφεραν κατά καιρούς πως δέχονται απειλές ο ένας από τον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο 44χρονος παραδόθηκε, ανέφερε σε αστυνομικούς πως πυροβόλησε γιατί αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος.

Το θύμα, ο δράστης και η σύζυγος γλεντούσαν μαζί λίγο καιρό πριν το έγκλημα

Νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας που δείχνουν με ξεκάθαραο τρόπο τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσαν θύτης και θύμα στο Αγρίνιο λίγους μήνες πριν την άγρια δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη.

Στα βίντεο που αποκάλυψε το Mega δράστης και θύμα διασκεδάζουν μαζί στην ίδια παρέα, σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική. Σε άλλο βίντεο οι δύο άνδρες έχουν καταγραφεί, μαζί με τη γυναίκα του θύματος να συζητούν σε καφενεία.

Οι δύο άνδρες είχε τύχει πολλές φορές να διασκεδάσουν μαζί. Μάλιστα το θύμα έδειχνε να το απολαμβάνει μαζί με συντοπίτες του. Ωστόσο, τα πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία για την παράνομη σχέση του δράστη και της συζύγου του θύματος έδωσαν τη θέση τους σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Το παρακάτω βίντεο τοποθετείται χρονικά τον Δεκαπενταύγουστο του 2024. Όπως θα δείτε το θύμα κάθεται δεξιά και η σύζυγός του απέναντι και δίπλα από τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί σε μία στιγμή χαλάρωσης, μάλλον μετά από πανηγύρι στο κέντρο του χωριού, όπου φαίνονται να γλεντάνε όλοι μαζί, θύτης, θύμα και η σύζυγος του θύματος.

Μέσα από τα βίντεο αποκαλύπτεται δηλαδή το πόσο κοντά ήταν οι τρεις τους, εφόσον γλεντούσαν μαζί και αντάλλασσαν πειράγματα και αστεία.

