Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

Νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας που δείχνουν με ξεκάθαραο τρόπο τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσαν θύτης και θύμα στο Αγρίνιο λίγους μήνες πριν την άγρια δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη.

Στα βίντεο που αποκάλυψε το Mega δράστης και θύμα διασκεδάζουν μαζί στην ίδια παρέα, σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική. Σε άλλο βίντεο οι δύο άνδρες έχουν καταγραφεί, μαζί με τη γυναίκα του θύματος να συζητούν σε καφενεία.

Οι δύο άνδρες είχε τύχει πολλές φορές να διασκεδάσουν μαζί. Μάλιστα το θύμα έδειχνε να το απολαμβάνει μαζί με συντοπίτες του. Ωστόσο, τα πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία για την παράνομη σχέση του δράστη και της συζύγου του θύματος έδωσαν τη θέση τους σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Το παρακάτω βίντεο τοποθετείται χρονικά τον Δεκαπενταύγουστο του 2024. Όπως θα δείτε το θύμα κάθεται δεξιά και η σύζυγός του απέναντι και δίπλα από τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί σε μία στιγμή χαλάρωσης, μάλλον μετά από πανηγύρι στο κέντρο του χωριού, όπου φαίνονται να γλεντάνε όλοι μαζί, θύτης, θύμα και η σύζυγος του θύματος.

Μέσα από τα βίντεο αποκαλύπτεται δηλαδή το πόσο κοντά ήταν οι τρεις τους, εφόσον γλεντούσαν μαζί και αντάλλασσαν πειράγματα και αστεία.

«Το θύμα ακολουθούσε τον δράστη από το χωριό»

Μάρτυρας του εγκλήματος στο Αγρίνιο υποστήριξε ότι το θύμα ακολούθησε από το χωριό τον δράστη, όταν τον είδε να περνάει.

Ο άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση από το μέρος που σημειώθηκε το φονικό και ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μίλησαν με τον δράστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα.

Μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι κόσμος κατέθεσε στην αστυνομία πως το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όταν είδε τον δράστη να περνάει έξω. Τότε, βγήκε και τον ακολούθησε με το όχημά του.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα από εδώ. Πρώτα πέρασε ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρα πίσω του ερχόταν ο σκοτωμένος… Δεν κυνηγιόντουσαν, κανονική πορεία πήγαιναν», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας:

«Σταμάτησαν στα 80 μέτρα από εδώ και κρύφτηκαν. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς, αλλά λέω κάποιο πουλί θα χτύπησαν, δεν έδωσα σημασία. Ένας άλλος δίπλα μου όμως, πήγε να δει. Γύρισε να φύγει προς το χωριό και του λέω “Σταύρο τι έγινε;”. “Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα εγώ”. Αυτά γνωρίζω εγώ».

Πώς έγινε το έγκλημα

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/1) ο δράστης έστησε καρτέρι στον 50χρονο και τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το όχημα του 50χρονου έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται αύριο να απολογηθεί.

Διαβάστε επίσης