Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι και απλησίαστη η σύζυγος του 50χρονου

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου Αγρινίου μετά τη στυγερή δολοφονία του προέδρου της κοινότητας, Κώστα Αλεξανδρή ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από καραμπίνα που του έριξε ο πρώην φίλος του.

Το πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης, πέραν φυσικά από το δράστη, είναι αναμφίβολα η σύζυγος του θύματος καθώς πληθαίνουν οι αναφορές πως κίνητρο της δολοφονίας ήταν ερωτική αντιζηλία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ο φερόμενος ως δολοφόνος διατηρούσε κρυφή σχέση με τη σύζυγο του θύματος.

Η σύζυγος του 50χρονου κλήθηκε την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου να πάει στην Ασφάλεια Μεσολογγίου προκειμένου να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα του άντρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star όταν έφτασε εκεί το μεσημέρι την περίμενε ωστόσο μία έκπληξη, καθώς εκεί κρατείται και ο 44χρονος δράστης που είχε πάει να τον επισκεφτεί ο αδελφός του.

Όταν μπήκε μέσα στην Ασφάλεια, η γυναίκα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αδερφό του δράστη και τα βλέμματα τους «πάγωσαν». Δεν αντάλλαξαν καμιά κουβέντα και ο ένας προσπέρασε τον άλλον.

Την προηγούμενη μέρα αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί την σύζυγό του 50χρονου στο σπίτι της και της είχαν πάρει πολύωρη κατάθεση. Ήθελαν λεπτομέρειες για το αν υπήρχαν απειλές ανάμεσα στους δύο άντρες.

Η γυναίκα του θύματος πάντως είναι απλησίαστη. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι δεν ανοίγει σε κανέναν πέρα από δύο ξαδέρφια του θύματος που είναι και οι μόνοι άνθρωποι που την επισκέπτονται.

Η οικογένεια του 50χρονου

Φόβοι για βεντέτα

Την ίδια ώρα στα δύο κοντινά χωριά, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει εκδίκηση για το φονικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα.

Εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ φυλάσσουν τα σπίτια των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στην κηδεία για τον φόβο βεντέτας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του θύματος της δολοφονίας

Τραγική φιγούρα θα είναι το μόλις 13 ετών παιδί του 50χρονου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές τις μέρες παρακολουθεί ψυχολόγος και θα βρεθεί και εκείνο αύριο στην κηδεία για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Στην κατάθεσή του μέχρι στιγμής, ο 44χρονος, που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού είδε τον άνδρα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε και χτύπησε πρώτος.

«Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

«Με πήρε τηλέφωνο, είπε ότι θα τον σκότωνε»

Συνεχίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από το άγριο έγκλημα που έχει συνταράξει το Αγρίνιο και ολόκληρη τη χώρα. Οι ισχυρισμοί του καθ’ ομολογίαν δράστη, οι απαντήσεις μελών της οικογένειας του θύματος και οι μαρτυρίες φίλων και συγγενών τους, δίνουν το περίγραμμα των εξελίξεων.

Αυτό που ορισμένοι φοβόντουσαν ότι θα συμβεί, είναι πλέον μία δυσάρεστη πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, με την Αστυνομία να προσπαθεί να ξεσκεπάσει τα βαθύτερα αίτια του φονικού και να προλάβει τη γέννηση μίας πιθανής βεντέτας.

Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του θύματος στο Mega, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα στον 50χρονο κοινοτάρχη της κοινότητας Λιθοβουνίου. Μόλις τον είδε να οδηγεί το αυτοκίνητό του και να περνάει από το σημείο, άρχισε να τον πυροβολεί.

«Άκουσα τρεις πυροβολισμούς», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

«Ούρλιαζα, ζήτησα βοήθεια».

Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, όταν το θύμα καθόταν στο καφενείο του χωριού.

Ποιες ήταν οι διαφορές που χώριζαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη με το θύμα; Πότε και πώς ξεκίνησε η μεταξύ τους διαμάχη; Πόση βάση έχουν οι ισχυρισμοί του 44χρονου ότι φοβήθηκε για τη ζωή του;

Ο αδερφός του κατηγορούμενου αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά στο Μega.

«Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου εκείνη την στιγμή. Εμένα έπαιρνε πάντα ό,τι ήθελε. "Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Θα με σκότωνε" Και πήγε πέρα και του έβγαλε το όπλο και τον σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο. "Θα με σκότωνε"».

Αυτοί οι ισχυρισμοί μετατρέπουν την θλίψη που αισθάνονται οι συγγενείς του θύματος σε οργή. Όπως λένε, ο δικός τους άνθρωπος δεν είχε απειλήσει και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν.

«Πήγα, πήρα την Αστυνομία. ‘Πάρε την Αστυνομία’, μου είπε ο καημένος. Τον κυνηγούσε συνέχεια, το παιδί. Συνέχεια. Δεν έβγαινε στο καφενείο, έχει έναν χρόνο να βγει ο αδερφός μου. Φοβόταν, τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, με όπλα, με χίλια δυο… ερχόταν σπίτι πάνω του, του έλεγε ‘θα σε σκοτώσω, θα σε φάει το μολύβι’, του έλεγε», λέει ο αδερφός του 44χρονου.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι ο ξάδερφός μου, θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα», αναφέρει από την πλευρά του ξάδερφος και κουμπάρος του θύματος.

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του.

«Πίστευε ότι έχει με τη γυναίκα του, κάτι. Για αυτόν τον λόγο. Τώρα είχε δεν είχε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν μιλούσα με τον αδερφό μου ποτέ για τέτοια πράγματα».

Όπως ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος.

«Αυτοί ήταν φίλοι τα παιδιά. Και μετά κάτι έγινε… κάτι με τη σύζυγό του εκεί πέρα. Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε αυτή. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Το απειλούσε και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο», λέει ο αδερφός του δράστη.

Κάτοικοι του χωριού παραμένουν σοκαρισμένοι από το στυγερό έγκλημα. Μετά τη δολοφονία, ο 44χρονος ομολόγησε στην Αστυνομία και παρέδωσε το όπλο του εγκλήματος.

«Θα γινόταν, δεν πίστευα τον αδερφό μου, πίστευα τον άλλον ότι θα τον σκοτώσει, γιατί ο άλλος τον κυνηγούσε από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν, τα είχανε καλά. Από το Πάσχα, μπορεί να ήταν Μεγάλη Παρασκευή, κάπου εκεί, όλα από το Πάσχα και μετά. Του είχε στείλει μήνυμα τότε κάπου εκεί κοντά, είπε ‘θα σε φάει το μολύβι’. Μολύβι λέμε αυτό που έχουμε μέσα το μεγάλο που έχουμε για τα αγριογούρουνα, τα φυσίγγια να στο πω έτσι, εκείνα τα μεγάλα, αυτά του είπε ‘θα σε φάει το μολύβι’», συμπληρώνει ο αδερφός του 44χρονου.

Το πρωί, συγγενείς του θύματος τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη του 50χρονου, με τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό να είναι αυξημένα, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πιθανά αντίποινα από την οικογένεια του θύματος.

«Στυλοβάτης του χωριού, κρατούσε το χωριό ζωντανό. Πρόσφερε τη βοήθειά του σε όλους. Και στους ανθρώπους του χωριού αλλά και στα γύρω χωριά», λέει γειτόνισσα.

Ο 44χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη. Το σοκ στο χωριό για το στυγνό έγκλημα έχει διαδεχθεί ο έντονος προβληματισμός για τα όσα πρόκειται να συμβούν από εδώ και στο εξής.

