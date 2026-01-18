Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας και το πρώτο τηλεφώνημα του δράστη

Νέες πληροφορίες για τη σχέση δράστη και θύματος της δολοφονίας στην Αιτωλοακαρνανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σήμερα, ο καθ' ομολογίαν δράστης που πέρασε τις πόρτες του ανακριτή και εισαγγελέα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τέταρτη προκειμένου να εξηγήσει γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες πυροβόλησε και σκότωσε ακαριαία τον πρώην φίλο του. Την ίδια ώρα στα δύο κοντινά χωριά, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει εκδίκηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων όλα άλλαξαν όταν ο δολοφόνος φέρεται να έκανε δεσμό με την γυναίκα του φίλου του.

Φίλος του θύματος μιλώντας στην εκπομπή του mega “Εξελίξεις Τώρα” υποστήριξε ότι ο 50χρονος δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει, ειδικά ο Κώστας και τις πλέον δύσκολες στιγμές στην υπόθεση αυτή δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις, ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στο έγκλημα που έκανε. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ήταν πολύ πράος άνθρωπος, τον χτύπαγες σφαλιάρα και γύρναγε από το άλλο μάγουλο». Το ίδιο υποστήριξε και εξάδελφος του θύματος μιλώντας αποκλειστικά στο newsbomb.

Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας η γυναίκα του

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε πως η γυναίκα του θύματος στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πριν κάνα χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήτανε με το δράστη μαζί και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγάπαγε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν αυτά όλα. Δεν την ακούμπαγε καθόλου, πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει (η σχέση). Τώρα στα τελευταία του ‘πε να φύγει πάλι ξανά και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με το δράστη».

O αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη σε δηλώσεις του ανέφερε: «Χάλια είμαστε, είμαστε χάλια. Ήξερα, είχανε κάτι προβλήματα, ήξερα. Αλλά τον απειλούσε το παιδί συνέχεια και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και του γύρισε το όπλο χθες και αν δεν γινόταν αυτό θα γινόταν το αντίθετο. Τον είδα τώρα πριν λίγο. Είναι σε μία κατάσταση άθλια ψυχολογική. Άθλια, δεν ήθελα να τον ξανά δω έτσι. Είμαι πολύ χάλια. Με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εμένα. Με πήρε. Ήξερα εγώ ότι τον απειλεί, μου τα ‘λεγε συνέχεια ο αδερφός μου, είμαστε αγαπημένοι.

Πήγαινε στο σπίτι κάθε βράδυ. Κινδύνευε η ζωή του, θα τον σκότωνε αλλιώς. Του ‘βγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει. Όποιος πρόλαβε τώρα. Πρόλαβε το ‘κανε αλλιώς θα το ‘κανε ο άλλος. Μου είπε: «Θα με σκότωνε! Τι να ‘κανα; Εσύ τι θα ‘κανες; Πάγωσε το αίμα μου» λέει. Τον κυνηγούσε συχνά, όπου τον έβρισκε. Ο αδερφός μου είχε ένα χρόνο να κατέβει στο καφενείο, φοβότανε. Τον είχε φοβίσει, τον κυνηγούσε. Όπου πήγαινε μπροστά του με ένα όπλο! Τον απειλούσε συνέχεια».

«Όλα θα είχαν αποφευχθεί με ένα υγιές πολιτισμένο διαζύγιο»

Φίλος του θύματος μιλώντας στην εκπομπή δήλωσε: «Κατά την προσωπική μου άποψη θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά εάν έφτανε σε υγιές πολιτισμένο διαζύγιο και χωρίζανε τους δρόμους τους και τις ζωές τους και ο καθενός έπαιρνε την ζωή που έπρεπε να πάρει».

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Όλοι μας, η παρέα μας το γνώριζε και ήξερε τι είχε συμβεί, ήταν και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να τον συνεφέρουμε. Αλλά τώρα από αυτό ότι θα έφτανε σε εκείνο, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί και ούτε και να το προβλέψει. Αυτή η ολική επαναφορά στην περιοχή και όλη αυτή η κατάσταση στην περιοχή που δεν ξέραμε και αν είχε λήξει και αν υπήρχαν παράλληλες σχέσεις η αν δεν υπήρχανε, κανείς δεν τα γνωρίζει αυτά, τροφοδοτούσε μια ένταση και μια προστριβή».

