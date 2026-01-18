Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας και το πρώτο τηλεφώνημα του δράστη

Αν και οι δύο πρώην φίλοι βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα

Μίλτος Τσεκούρας

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας και το πρώτο τηλεφώνημα του δράστη
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες πληροφορίες για τη σχέση δράστη και θύματος της δολοφονίας στην Αιτωλοακαρνανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σήμερα, ο καθ' ομολογίαν δράστης που πέρασε τις πόρτες του ανακριτή και εισαγγελέα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τέταρτη προκειμένου να εξηγήσει γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες πυροβόλησε και σκότωσε ακαριαία τον πρώην φίλο του. Την ίδια ώρα στα δύο κοντινά χωριά, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει εκδίκηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων όλα άλλαξαν όταν ο δολοφόνος φέρεται να έκανε δεσμό με την γυναίκα του φίλου του.

Φίλος του θύματος μιλώντας στην εκπομπή του mega “Εξελίξεις Τώρα” υποστήριξε ότι ο 50χρονος δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει, ειδικά ο Κώστας και τις πλέον δύσκολες στιγμές στην υπόθεση αυτή δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις, ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στο έγκλημα που έκανε. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ήταν πολύ πράος άνθρωπος, τον χτύπαγες σφαλιάρα και γύρναγε από το άλλο μάγουλο». Το ίδιο υποστήριξε και εξάδελφος του θύματος μιλώντας αποκλειστικά στο newsbomb.

Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας η γυναίκα του

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε πως η γυναίκα του θύματος στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πριν κάνα χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήτανε με το δράστη μαζί και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγάπαγε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν αυτά όλα. Δεν την ακούμπαγε καθόλου, πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει (η σχέση). Τώρα στα τελευταία του ‘πε να φύγει πάλι ξανά και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με το δράστη».

O αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη σε δηλώσεις του ανέφερε: «Χάλια είμαστε, είμαστε χάλια. Ήξερα, είχανε κάτι προβλήματα, ήξερα. Αλλά τον απειλούσε το παιδί συνέχεια και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και του γύρισε το όπλο χθες και αν δεν γινόταν αυτό θα γινόταν το αντίθετο. Τον είδα τώρα πριν λίγο. Είναι σε μία κατάσταση άθλια ψυχολογική. Άθλια, δεν ήθελα να τον ξανά δω έτσι. Είμαι πολύ χάλια. Με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εμένα. Με πήρε. Ήξερα εγώ ότι τον απειλεί, μου τα ‘λεγε συνέχεια ο αδερφός μου, είμαστε αγαπημένοι.

Πήγαινε στο σπίτι κάθε βράδυ. Κινδύνευε η ζωή του, θα τον σκότωνε αλλιώς. Του ‘βγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει. Όποιος πρόλαβε τώρα. Πρόλαβε το ‘κανε αλλιώς θα το ‘κανε ο άλλος. Μου είπε: «Θα με σκότωνε! Τι να ‘κανα; Εσύ τι θα ‘κανες; Πάγωσε το αίμα μου» λέει. Τον κυνηγούσε συχνά, όπου τον έβρισκε. Ο αδερφός μου είχε ένα χρόνο να κατέβει στο καφενείο, φοβότανε. Τον είχε φοβίσει, τον κυνηγούσε. Όπου πήγαινε μπροστά του με ένα όπλο! Τον απειλούσε συνέχεια».

«Όλα θα είχαν αποφευχθεί με ένα υγιές πολιτισμένο διαζύγιο»

Φίλος του θύματος μιλώντας στην εκπομπή δήλωσε: «Κατά την προσωπική μου άποψη θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά εάν έφτανε σε υγιές πολιτισμένο διαζύγιο και χωρίζανε τους δρόμους τους και τις ζωές τους και ο καθενός έπαιρνε την ζωή που έπρεπε να πάρει».

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Όλοι μας, η παρέα μας το γνώριζε και ήξερε τι είχε συμβεί, ήταν και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να τον συνεφέρουμε. Αλλά τώρα από αυτό ότι θα έφτανε σε εκείνο, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί και ούτε και να το προβλέψει. Αυτή η ολική επαναφορά στην περιοχή και όλη αυτή η κατάσταση στην περιοχή που δεν ξέραμε και αν είχε λήξει και αν υπήρχαν παράλληλες σχέσεις η αν δεν υπήρχανε, κανείς δεν τα γνωρίζει αυτά, τροφοδοτούσε μια ένταση και μια προστριβή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση - Συνελήφθησαν δύο άτομα

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69-74: «Πράσινη» επικράτηση σε ντέρμπι από τα παλιά

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ