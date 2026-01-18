Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου σήμερα το μεσημέρι  υπό δρακόντεια μέτρα

Μίλτος Τσεκούρας

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου σήμερα το μεσημέρι υπό δρακόντεια μέτρα, καθώς ο άνδρας έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τον 50χρονο πρώην φίλο του, πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ερωτική αντιζηλία μεταξύ εξαιτίας της συζύγου του κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα. Όπως υποστήριξε η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Πάντως, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο περίπου έναν χρόνο πριν, ωστόσο στη συνέχεια είχαν επανασυνδεθεί, με τη γυναίκα να επιστρέφει στο σπίτι και στην οικογένειά της. «Εδώ και έναν χρόνο ήταν αυτός (σ.σ. δράστης) με τη γυναίκα του (σ.σ. θύματος). Μετά τα βρήκανε και γύρισε στο παιδί της», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ξάδελφος του θύματος (ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του), μιλώντας στο Νewsbomb, τόνισε πως ο Κώστας Αλεξανδρής δεν ήταν άνθρωπος που θα προκαλούσε ή θα σχεδίαζε κακό. «Αν ήθελε να κάνει κάτι, θα το είχε κάνει εδώ και έναν χρόνο», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τα όσα υποστηρίζει ο καθ΄ ομολογίαν ως δράστης.

Το καρτέρι θανάτου του 44χρονου δράστη

Οι δύο άνδρες λίγες ώρες πριν το άγριο φονικό ήταν στο καφενείο του χωριού Μεσάριστα. Ο 44χρονος δράστης κάποια στιγμή αποχώρησε και με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την περιοχής «Αρβανίτης», γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος της κοινότητας θα περνούσε από τον συγκεκριμένο δρόμο. Εκεί του έστησε καρτέρι.

Όπως μαρτυρούν τα σπασμένα τζάμια που βρέθηκαν στην άσφαλτο, το όχημα που οδηγούσε το θύμα δέχθηκε τους πρώτους πυροβολισμούς. Το όχημα ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 100 μέτρων και κατέληξε εκτός δρόμου σε χωράφι της περιοχής. Μάλιστα από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε και δεύτερη τραγωδία καθώς το όχημα του θύματος παραλίγο να πέσει σε γυναίκα που ήταν στην περιοχή και φρόντιζε τις κότες της.

Αυτόπτες μάρτυρες του εγκλήματος περιγράφουν ότι άκουσαν τρεις πυροβολισμούς. Αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για κυνηγούς, ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν το αυτοκίνητο να έρχεται ανεξέλεγκτο προς το μέρος τους.

