Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 50χρονου προέδρου κοινότητας, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από τρεις πυροβολισμούς που δέχθηκε σε καρτέρι θανάτου που του έστησε συγχωριανός και στενός του φίλος.

Το σκηνικό του φονικού στήθηκε σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα. Ο 44χρονος δράστης χρησιμοποίησε καραμπίνα και πυροβόλησε τον επί πολλά χρόνια φίλο του ενώ εκείνος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η σχέση μεταξύ των δύο αντρών ήταν ιδιαίτερα στενή τα τελευταία χρόνια καθώς με τον καιρό είχαν αναπτύξει εκτός από φιλικές σχέσεις και σχέσεις σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς ο 50χρονος, πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου, είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του.

Οι δύο άνδρες περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, πηγαίνοντας ο ένας στο σπίτι του άλλου και κάνοντας παρέα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς αυτή η σχέση μεταξύ των δύο αντρών μετατράπηκε σταδιακά σε μία πολυετή διαμάχη, με συνεχείς καβγάδες και έντονες διαμάχες.

Κάτοικοι της περιοχής που γνώριζαν, κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση των δύο αντρών, ενώ όπως αναφέρουν, στο παρελθόν υπήρξε και σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού το οποίο όμως δεν καταγγέλθηκε ποτέ στις Αρχές.

Το καρτέρι θανάτου του 44χρονου δράστη

Οι δύο άνδρες λίγες ώρες πριν το άγριο φονικό ήταν στο καφενείο του χωριού Μεσάριστα. Ο 44χρονος δράστης κάποια στιγμή αποχώρησε και με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την περιοχής «Αρβανίτης», γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος της κοινότητας θα περνούσε από τον συγκεκριμένο δρόμο. Εκεί του έστησε καρτέρι.

Όπως μαρτυρούν τα σπασμένα τζάμια που βρέθηκαν στην άσφαλτο, το όχημα που οδηγούσε το θύμα δέχθηκε τους πρώτους πυροβολισμούς. Το όχημα ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 100 μέτρων και κατέληξε εκτός δρόμου σε χωράφι της περιοχής. Μάλιστα από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε και δεύτερη τραγωδία καθώς το όχημα του θύματος παραλίγο να πέσει σε γυναίκα που ήταν στην περιοχή και φρόντιζε τις κότες της

Αυτόπτες μάρτυρες του εγκλήματος περιγράφουν ότι άκουσαν τρεις πυροβολισμούς. Αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για κυνηγούς, ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν το αυτοκίνητο να έρχεται ανεξέλεγκτο προς το μέρος τους.

«Ελάτε να με πάρετε, εγώ το έκανα»

Ο 44χρονος δράστης λίγο μετά την εκτέλεση ειδοποίησε την Αστυνομία, ομολογώντας τη δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας. «Ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου. Εγώ τον πυροβόλησα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Αστυνομικοί έσπευσαν και τον συνέλαβαν και πλέον κρατείται στην Ασφάλεια Μεσολογγίου, όπου φέρεται να έχει δώσει αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς περιγράφοντας καρέ καρέ τη δολοφονία. Όπως υποστήριξε ο δράστης στην απολογία του, φοβήθηκε και πυροβόλησε πρώτος επειδή νόμιζε πως και το θύμα ήταν οπλισμένο.

Φόβοι για βεντέτα

Η άγρια δολοφονία έχει σημάνει στις Αρχές καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της ΟΠΚΕ να φυλάσσουν τα σπίτια των δύο οικογενειών.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για ερωτική αντιζηλία, με μια γυναίκα να θεωρείται «το μήλο της έριδος» που οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για να εξετάσει τις συνθήκες της εκτέλεσης.

Διαβάστε επίσης