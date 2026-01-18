Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

Ο 51χρονος πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, στην Αιτωλοακαρνανία

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

Αριστερά ο δράστης της δολοφονίας στη μέση ο 50χρονος νεκρός και δεξιά το ΙΧ του 50χρονου κοινοτάρχη

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο φερόμενος ως δράστης της στυγερής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, με θύμα τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από δύο καθοριστικά τηλεφωνήματα. Το πρώτο ήταν η ενημέρωση προς τις αστυνομικές Αρχές για την ύπαρξη νεκρού άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο σε αγροτική περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Αστυνομικοί του Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το όχημα με τον άτυχο άνδρα νεκρό, φέροντα τραύματα από πυροβόλο όπλο.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον κατηγορούμενο προς τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του, όπου και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας παρέδωσε κυνηγετικό όπλο, το οποίο φέρεται να είναι το όπλο του εγκλήματος.

ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΡΑΣΤΗΣ

O δράστης της δολοφονίας

«Τον πρόλαβα, αν δεν τον πυροβολούσα, θα με πυροβολούσε»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο sinideisi, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Ο Κώστας Αλεξανδρής έχασε τον έλεγχο, με το αυτοκίνητο να καταλήγει σε γκρεμό. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ το όχημα βρέθηκε κυριολεκτικά «γαζωμένο» από σφαίρες.

Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις, με τον 50χρονο μάλιστα να του προσφέρει κατά καιρούς εργασία σε αγροτικές δουλειές. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ρήξη μεταξύ τους, με κατοίκους της περιοχής να μιλούν για εντάσεις και σοβαρές διαφορές. Πληροφορίες αποδίδουν το κίνητρο της δολοφονίας σε ερωτική αντιζηλία.

ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΘΥΜΑ

Ο 50χρονος κοινοτάρχης

Ο 44χρονος σύμφωνα με το agrinionews, αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πως το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Κάτοικοι της Μεσάριστας και του Λιθοβουνίου δηλώνουν στο agrinioTv συγκλονισμένοι, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο οικογενειάρχη, που πάλευε για να στηρίξει τη σύζυγό του, το παιδί του, αλλά και τη μητέρα και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

«Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάνε», λένε φίλοι και συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Η ιστορία του κτηρίου με την αυλή της «Ελενίτσας και του Αντωνάκη» που γίνεται μνημείο

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του!

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web

10:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτική στιγμή: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

09:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το κόμμα Καρυστιανού: «Καλή επιτυχία, αρκεί να μειώσει την τοξικότητα και να βοηθήσει την πολιτική πρόοδο»

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Σοβαροί και σεμνοί να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς αλαζονείες» - Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

09:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Δολοφονήθηκε 41χρονος Βούλγαρος έπειτα από συμπλοκή στην Πάφο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

09:00ΥΓΕΙΑ

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

08:32LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω μετά το εγκεφαλικό»

08:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ