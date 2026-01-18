Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο φερόμενος ως δράστης της στυγερής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, με θύμα τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από δύο καθοριστικά τηλεφωνήματα. Το πρώτο ήταν η ενημέρωση προς τις αστυνομικές Αρχές για την ύπαρξη νεκρού άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο σε αγροτική περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Αστυνομικοί του Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το όχημα με τον άτυχο άνδρα νεκρό, φέροντα τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον κατηγορούμενο προς τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του, όπου και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας παρέδωσε κυνηγετικό όπλο, το οποίο φέρεται να είναι το όπλο του εγκλήματος.

O δράστης της δολοφονίας

«Τον πρόλαβα, αν δεν τον πυροβολούσα, θα με πυροβολούσε»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο sinideisi, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Ο Κώστας Αλεξανδρής έχασε τον έλεγχο, με το αυτοκίνητο να καταλήγει σε γκρεμό. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ το όχημα βρέθηκε κυριολεκτικά «γαζωμένο» από σφαίρες.

Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις, με τον 50χρονο μάλιστα να του προσφέρει κατά καιρούς εργασία σε αγροτικές δουλειές. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ρήξη μεταξύ τους, με κατοίκους της περιοχής να μιλούν για εντάσεις και σοβαρές διαφορές. Πληροφορίες αποδίδουν το κίνητρο της δολοφονίας σε ερωτική αντιζηλία.

Ο 50χρονος κοινοτάρχης

Ο 44χρονος σύμφωνα με το agrinionews, αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πως το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Κάτοικοι της Μεσάριστας και του Λιθοβουνίου δηλώνουν στο agrinioTv συγκλονισμένοι, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο οικογενειάρχη, που πάλευε για να στηρίξει τη σύζυγό του, το παιδί του, αλλά και τη μητέρα και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

«Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάνε», λένε φίλοι και συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

