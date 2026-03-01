Το νέο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Τα full hybrid μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών της εταιρείας,
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Renault ενισχύει τη θέση της στην κατηγορία C με το αναβαθμισμένο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160. Το Symbioz τοποθετείται εμπορικά ανάμεσα στα Captur και Austral, με μήκος 4,41 μέτρα, αυτ
Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς το 2025 η Renault κατέκτησε τη 2η θέση στις πωλήσεις υβριδικών HEV στην Ευρώπη με 287.000 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2024.
