ΗΠΑ: Υπάλληλοι αεροπορικής εταιρείας δώρισαν 15.000 κάρτες Pokemon σε 7χρονο αγόρι

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση στο Reddit, όταν ο πατέρας του Reid, Graham, ζήτησε από τους χρήστες να τον βοηθήσουν να βρει τις χαμένες κάρτες που είχε αφήσει ο γιος του σε μια πύλη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ

ΗΠΑ: Υπάλληλοι αεροπορικής εταιρείας δώρισαν 15.000 κάρτες Pokemon σε 7χρονο αγόρι
Όταν ο 7χρονος Reid έχασε έναν ολόκληρο φάκελο με κάρτες Pokémon στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας United Airlines συγκέντρωσαν και του δώρισαν περισσότερες από 15.000 κάρτες, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ξανά την συλλογή του.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση στο Reddit, όταν ο πατέρας του Reid, Graham, ζήτησε από τους χρήστες να τον βοηθήσουν να βρει τις χαμένες κάρτες που είχε αφήσει ο γιος του σε μια πύλη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Παρά το γεγονός ότι απλοί πολίτες και υπάλληλοι του αεροδρομίου έψαξαν για τον φάκελο, δεν μπόρεσαν να το βρουν.

Ο Graham δήλωσε στο USA Today ότι έκανε μια τελευταία προσπάθεια για τον γιο του, αν και ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί η πολύτιμη συλλογή. Τότε, η United Airlines επικοινώνησε μαζί τους.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, υπάλληλοι της United ανακάλυψαν την ανάρτηση του Graham στο Reddit και έκαναν ό,τι περνούσε από χέρι τους για να βρουν άτομα που θα ήθελαν να δωρίσουν κάποιες από τις κάρτες τους.

«Έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους, ρώτησαν αν μπορούσαν να κάνουν κάτι, αν μπορούσαν να ρωτήσουν κάποιους υπαλλήλους αν θα ήθελαν να αντικαταστήσουν τη συλλογή του γιου μου...», είπε ο Graham. «Και η ανταπόκριση ήταν τόσο συντριπτική».

Αρχικά, η United Airlines ενημέρωσε την οικογένεια ότι ο Reid θα λάμβανε περίπου 2.000 κάρτες, ένας αριθμός που φαινόταν «υπερβολικός», είπε ο Graham.

Ωστόσο, όταν η οικογένεια έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις 19 Ιανουαρίου, ο αριθμός είχε ξεπεράσει τις 15.000 κάρτες.

Οι υπάλληλοι της United Airlines παρέδωσαν τις κάρτες στον Reid, οι οποίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Ντένβερ και ζύγιζαν πάνω από 40 κιλά.

Η Jonna McGrath, αντιπρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας στο Ντένβερ, δήλωσε: «Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες από 15.000 κάρτες Pokémon από υπαλλήλους από μέρη σε όλο τον κόσμο για να τον βοηθήσουμε να ξεκινήσει μια νέα συλλογή. Όταν οι υπάλληλοι της United άκουσαν την ιστορία του Reid, αμέσως ανέλαβαν δράση...».

Ο Reid ήταν συγκλονισμένος από τον αριθμό των καρτών και οι υπάλληλοι ήταν πραγματικά συγκινημένοι με την αντίδραση του, είπε ο Graham.

«Όσο χαρούμενος ήταν αυτός, τόσο χαρούμενοι ήταν και οι υπάλληλοι. Παρευρέθηκαν στην συνάντηση για να του παραδώσουν τις κάρτες και να του μιλήσουν γι' αυτές, και υπάλληλοι από όλον τον κόσμο του έγραψαν γράμματα για να του πουν για την αγάπη τους για το Pokémon», εξήγησε ο Graham.

«Αυτά τα γράμματα... είναι το πιο ωραίο μέρος αυτής της ιστορίας. Γιατί δεν είναι μόνο ένα υλικό δώρο, αλλά και η σκέψη πίσω από αυτό. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο», κατέληξε.

