Αγρίνιο: Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε κακό, θα το είχε κάνει»-Στο επίκεντρο η σύζυγος

Αριστερά η 44χρονη σύζυγος του Κώστα Αλεξανδρή, στη μέση ο γιος του ζευγαριού και αριστερά ο 50χρονος Κώστας που δολοφονήθηκε

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες γύρω από την οικογενειακή κατάσταση του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbomb, η σύζυγος του θύματος είναι ηλικίας περίπου 44 ετών και το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα παιδί, ηλικίας 13 ετών. Παρά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για προβλήματα στη σχέση τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δύο εμφανίζονταν να δηλώνουν «παντρεμένοι» στην κατάσταση της σχέσης τους.

Αριστερά η 44χρονη σύζυγος του Κώστα Αλεξανδρή, στη μέση ο γιος του ζευγαριού και αριστερά ο 50χρονος Κώστας που δολοφονήθηκε

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο περίπου έναν χρόνο πριν, ωστόσο στη συνέχεια είχαν επανασυνδεθεί, με τη γυναίκα να επιστρέφει στο σπίτι και στην οικογένειά της. «Εδώ και έναν χρόνο ήταν αυτός (σ.σ. δράστης) με τη γυναίκα του (σ.σ. θύματος). Μετά τα βρήκανε και γύρισε στο παιδί της», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ξάδελφος του θύματος (ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του), μιλώντας στο Νewsbomb, τόνισε πως ο Κώστας Αλεξανδρής δεν ήταν άνθρωπος που θα προκαλούσε ή θα σχεδίαζε κακό. «Αν ήθελε να κάνει κάτι, θα το είχε κάνει εδώ και έναν χρόνο», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τα όσα υποστηρίζει ο καθ΄ομολογίαν ως δράστης.

Ο 50χρονος κοινοτάρχης

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του 50χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Κώστας Αλεξανδρής είχε ανεβάσει το 2014 φωτογραφίες με τη σύζυγό του και τον 13χρονο (σήμερα) γιο τους, παρουσιάζοντας δημόσια την εικόνα μιας δεμένης οικογένειας. Σε σχόλια χρηστών που αναφέρονταν στο πόσο «όμορφη οικογένεια» είναι, ο ίδιος απαντούσε ευγενικά με φράσεις όπως «ευχαριστώ πολύ».

Σε σχόλια χρηστών που αναφέρονταν στο πόσο «όμορφη οικογένεια» είναι, ο ίδιος απαντούσε ευγενικά με φράσεις όπως «ευχαριστώ πολύ».

Παράλληλα, στην κατάσταση της σχέσης του στο Facebook είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι «παντρεμένος». Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του τον είχε διαγράψει από φίλο στο Facebook, ενώ στο προσωπικό της προφίλ δεν παρείχε καμία πληροφορία για την οικογενειακή ή προσωπική της κατάσταση.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Κυριακής ο καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου βρέθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

O δράστης της δολοφονίας

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Το όχημα του 50χρονου που γαζώθηκε από τον δράστη

Διαβάστε επίσης