Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» λέει ο 44χρονος δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ενώ οι Αρχές ερευνούν το παρασκήνιο ερωτικής αντιζηλίας πίσω από τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη.

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» λέει ο 44χρονος δράστης

O Κ.A., πρόεδρος του Λιθοβουνίου Αγρινίου

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τέταρτη, πήρε την Τρίτη ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης του 50χρονου κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να εξηγήσει γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες πυροβόλησε και σκότωσε ακαριαία τον πρώην φίλο του.

Φόβοι για βεντέτα

Την ίδια ώρα στα δύο κοντινά χωριά, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει εκδίκηση για το φονικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα.

Εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ φυλάσσουν τα σπίτια των δύο οικογενειών.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Στην κατάθεσή του μέχρι στιγμής, ο 44χρονος, που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού είδε τον άνδρα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε και χτύπησε πρώτος.

«Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Τι είπε στις Αρχές ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για ερωτική αντιζηλία που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται με τη σύζυγο του κοινοτάρχη. Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι δράστης και θύμα στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία μεταξύ τους. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση μαζί του και είχε φύγει από το σπίτι, μένοντας στην Πάτρα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αργότερα αποφάσισε να τα ξαναβρεί με τον σύζυγό της και να επιστρέψει κοντά του.

«Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας»

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε ότι η γυναίκα του στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί. Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήταν μαζί με τον δράστη και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγαπούσε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν όλα αυτά. Δεν την ακούμπαγε καθόλου. Πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει η σχέση. Τώρα στα τελευταία της είπε να φύγει πάλι και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που για χρόνια διατηρούσαν στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική σχέση. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ τους, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Πώς εκτυλίχθηκε το φονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου, στο καφενείο του χωριού Μεσάριστα. Εκεί βρισκόταν το θύμα, πίνοντας καφέ, όταν φέρεται να είδε τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος μπήκε τότε στο όχημά του και άρχισε να τον ακολουθεί. Όταν έφτασαν στο σημείο όπου αργότερα εκτυλίχθηκε το φονικό, ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι τον ακολουθούσε και έκανε αναστροφή.

Τότε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να πήρε την καραμπίνα του και να άρχισε να πυροβολεί προς το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχθηκε σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το όχημά του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού καταλήξει σε χωράφι.

