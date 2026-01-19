Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Πρέπει να του έριξε μια μπροστά και δύο πίσω», λέει ο Καλλιακμάνης

Πώς έγινε το φονικό για την ερωτική αντιζηλία περιγράφει ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής

Νέες λεπτομέρειες για τη δολοφονία που σημειώθηκε το Σάββατο στην Αιτωλοακαρνανία, με θύμα έναν άνδρα και φερόμενο δράστη πρόσωπο με το οποίο φέρεται να είχε ερωτική αντιζηλία, έδωσε μιλώντας στο Mega ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όπου ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και αντιλήφθηκε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Τότε, φέρεται να σηκώθηκε αμέσως, παραμερίζοντας τις καρέκλες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μπήκε στο αυτοκίνητο και άρχισε να τον ακολουθεί.

Οι δύο άνδρες είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπληκτιστεί πολλές φορές στο παρελθόν και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που είχαν έρθει ακόμη και στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι η ένταση μεταξύ τους είχε ιστορία.

Λίγο έξω από το χωριό, ο δράστης φέρεται να σταμάτησε το όχημά του και να περίμενε το θύμα. Όταν εκείνο πλησίασε με το δικό του αυτοκίνητό του, ο δράστης πυροβόλησε, ρίχνοντας –όπως εκτιμάται– έναν πυροβολισμό από μπροστά και στη συνέχεια τουλάχιστον δύο από πίσω.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το αυτοκίνητο του θύματος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε ανάχωμα, χτύπησε ξανά και κατέληξε σε γκρεμό.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μετέβη στο σπίτι του και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία, αναφέροντας το περιστατικό. Ο καθ' ομολογίαν δράστης του 50χρονου κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία, αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη στον Ανακριτή Μεσολογγίου προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να έχει πει αρχικά ο δράστης, προκειμένου να εξηγήσει γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες πυροβόλησε και σκότωσε ακαριαία τον πρώην φίλο του.

Φόβοι για βεντέτα

Στα δύο χωριά της περιοχής υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει εκδίκηση για το φονικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα.

Εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ φυλάσσουν τα σπίτια των δύο οικογενειών.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Στην κατάθεσή του μέχρι στιγμής, ο 44χρονος, που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού είδε τον άνδρα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε και χτύπησε πρώτος.

«Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Τι είπε στις Αρχές ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για ερωτική αντιζηλία που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται με τη σύζυγο του κοινοτάρχη. Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι δράστης και θύμα στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία μεταξύ τους. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση μαζί του και είχε φύγει από το σπίτι, μένοντας στην Πάτρα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αργότερα αποφάσισε να τα ξαναβρεί με τον σύζυγό της και να επιστρέψει κοντά του.

«Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας»

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε ότι η γυναίκα του στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί. Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήταν μαζί με τον δράστη και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγαπούσε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν όλα αυτά. Δεν την ακούμπαγε καθόλου. Πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει η σχέση. Τώρα στα τελευταία της είπε να φύγει πάλι και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που για χρόνια διατηρούσαν στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική σχέση. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ τους, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Πώς εκτυλίχθηκε το φονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου, στο καφενείο του χωριού Μεσάριστα. Εκεί βρισκόταν το θύμα, πίνοντας καφέ, όταν φέρεται να είδε τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος μπήκε τότε στο όχημά του και άρχισε να τον ακολουθεί. Όταν έφτασαν στο σημείο όπου αργότερα εκτυλίχθηκε το φονικό, ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι τον ακολουθούσε και έκανε αναστροφή.

Τότε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να πήρε την καραμπίνα του και να άρχισε να πυροβολεί προς το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχθηκε σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το όχημά του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού καταλήξει σε χωράφι.

