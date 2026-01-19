Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Πέρασε κι από το Αγρίνιο κι έκανε βήμα για την τετράδα!

Ο Λεβαδειακός συνέχισε την… ξέφρενη πορεία του στη Super League, καθώς επικράτησε 3-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και με την τέταρτη διαδοχική νίκη του πλησιάσει ακόμα περισσότερο τα playoffs.

Η ομάδα της Βοιωτίας ξέφυγε στο +9 από τον πέμπτο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό, ο οποίος, βέβαια, έχει κι ένα ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι, από την άλλη, βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση, γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και παραμένουν χαμηλά.

Ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε και τα τρία τέρματά του με τους Κωστή (3’), Μπάλτσι (10’) και Λιάγκα (45’).

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναιτωλικός έγινε πιο ανταγωνιστικός, μείωσε με τον Ενκολόλο στο 63’, αλλά από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι έκαναν σωστή διαχείριση και δεν του επέτρεψαν να βρει δεύτερο γκολ που θα τον έβαζε για τα καλά στο ματς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μόλις στο 3ο λεπτό, από λάθος διώξιμο του Μίχαλακ και πάσα του Μπάλτσι, ο Κωστή με υπέροχο γκολ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κουτσερένκο, κάνοντας το 1-0 για τον Λεβαδειακό. Επτά λεπτά μετά από εξαιρετικό συνδυασμό των Βοιωτών και γύρισμα του Παλάσιος, ο Κουτσερένκο έδιωξε ασταθώς κι ο επερχόμενος Μπάλτσι σημείωσε το 2-0.

Ο Παναιτωλικός είχε ένα σουτ του Μίχαλακ στο 34’ που πέρασε πολύ μακριά απ’ τα δοκάρια, αλλά και μία κεφαλιά του Άλεξιτς από πολύ καλή θέση που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Λίγο πριν το ημίχρονο (45’) από σέντρα του Μπάλτσι (δεύτερη ασίστ), ο Λιάγκας που είχε προωθηθεί με πολύ ωραία κεφαλιά σκόραρε για τρίτη φορά για τον Λεβαδειακό, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πεντρόσο.

Ο Παναιτωλικός βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο και στο 63’ μείωσε σε 1-3 με τον Ενκολόλο, έπειτα από ωραίο γύρισμα του Ματσάν, ενώ στο 80’ ο Μίχαλακ έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο και να ξαναβάλει τους γηπεδούχους στο παιχνίδι, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει σε πλάγιο τετ-α-τετ τον Λοντίγκιν.

Στο 86’ ο Κουτσερένκο μπλόκαρε σταθερά την καρφωτή κεφαλιά του Πεντρόσο, με τον Λεβαδειακό να κρατάει στη συνέχεια με άνεση το προβάδισμα του 3-1 ως το φινάλε, παίρνοντας μία νίκη που ισχυροποιεί κι άλλο τη θέση του στην πρώτη τετράδα.

Τα γκολ: 63' Ενκολόλο - 3' Κωστή, 10' Μπάλτζι, 45' Λιάγκας
Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κίτρινες: 25’ Μαυρίας, 38’ Άλεξιτς – 90’ Λαμαράνα
Κόκκινες: -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (74’ Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46’ Νικολάου), Εστεμπάν (46’ Γκράναθ), Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83’ Χότζα).
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46’ Αμπού Χάνα), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος (74’ Συμελίδης), Λαγιούς (73’ Φίλων), Μπάλτσι (59’ Λαμαράνα), Πεντρόσο (86’ Γιούριτς).

