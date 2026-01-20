Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βαρύ κλίμα στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας η κηδεία του προέδρου του χωριού Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Λιθοβούνι, για να αποχαιρετήσουν για πάντα τον πατέρα ενός παιδιού και πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του. Στο πλευρό του η μητέρα του αλλά και ο θείος του. Αβάσταχτος ο πόνος και για τη μητέρα του θύματος.

Η σορός του Κώστα Αλεξανδρή έφτασε στον ναό στις 11:30 το πρωί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης ενώ στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας..

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο δράστης, όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε χωράφια της περιοχής .

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» και κατά τη σύλληψη παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισης Χρήστου Τσιμπούκη έχει επισημανθεί ότι το 90% όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί για την υπόθεση δεν έχουν βάση.

