Αγρίνιο: Απολογείται σήμερα ο 44χρονος - «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος

Ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο θα απολογηθεί σήμερα 

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αριστερά η 44χρονη σύζυγος του Κώστα Αλεξανδρή, στη μέση ο γιος του ζευγαριού και αριστερά ο 50χρονος Κώστας που δολοφονήθηκε

Σήμερα, Τετάρτη (21/1) αναμένεται να απολογηθεί ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τις δικαστικές αρχές του Μεσολογγίου όπου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 44χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου στο Αγρίνιο, ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», επικαλούμενος αυτοάμυνα για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με το Mega ο παραπάνω ισχυρισμός μπορεί να καταρριφθεί μέσα από κάποια συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αρχικά, ο 50χρονος φαίνεται να έχει πέσει θύμα τριπλού πυροβολισμού από σκάγια που προορίζονται για αγριογούρουνα, εκ των οποίων τα δύο βρήκαν στόχο.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα στο πίσω μέρος του κρανίου του θύματος, ενώ το αυτοκίνητο του 50χρονου φέρει τρύπες από σκάγια, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 44χρονος, ενδεχομένως, να πυροβόλησε από πίσω το όχημα.

«Είχα φύγει από τον άντρα μου και έμενα με τον 44χρονο»

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», είπε η ίδια στις Αρχές.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της συζύγου στο Mega η γυναίκα δεν είναι διατεθειμένη να απαντήσει στα όσα λέγονται για εκείνη μετά το έγκλημα.

«Η συγκεκριμένη κυρία πέρσι είχε πουλήσει όλα τα πρόβατα που είχαν με τον σύζυγο στον στάβλο τους. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες», ανέφερε μάρτυρας στο Mega.

Το ζευγάρι φαίνεται να είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα κι η γυναίκα να μετακόμισε στην Πάτρα. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, το ζευγάρι έσμιξε ξανά, αλλά όπως φαίνεται τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ατμόσφαιρα στο χωριό ήταν διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Επειδή ήταν στο όνομά της γραμμένα όλα, πήρε τα λεφτά, τα "έφαγε". Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, είχε περιουσία ο άνθρωπος, δεν ήταν φτωχός, 150 ζώα. Ό,τι είχε στο όνομά της το είχε πουλήσει, τουλάχιστον για τα ζώα, αυτό γνωρίζω».

Όπως λένε στο Mega συγγενείς και φίλοι του θύματος, η γυναίκα πήρε την απόφαση να επιστρέψει για το παιδί της, καθώς τους μήνες που έμεινε στην Πάτρα, την επιμέλεια είχε ο πατέρας του.

«Η γυναίκα του δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει αλλά επειδή είχαν και ένα μικρό παιδί, κάποιος συμβιβασμός μάλλον υπήρξε και ξανά επέστρεψε. Υπολόγιζα και εγώ ότι θα τα βρουν αλλά από ό,τι έμαθα μετά είχαν πάλι εντάσεις. Από τότε που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κατέληγε εκεί ή ο ένας ή ο άλλος», λέει ξάδερφος του θύματος.

Ο 50χρονος, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του γιου του.

«Την αγαπούσε ο άνθρωπος, "ήταν ψυχή" και είχε δηλώσει ότι την "μαζέψει" γιατί με αυτή έμαθε να ζει».

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του και τίναξε τον γάμο του στον αέρα.

Τόσο το θύμα όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ανέφεραν κατά καιρούς πως δέχονται απειλές ο ένας από τον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο 44χρονος παραδόθηκε, ανέφερε σε αστυνομικούς πως πυροβόλησε γιατί αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος.

«O δολοφόνος έπινε και πήγαινε ο θείος μου και τον μάζευε από τα χαντάκια», λέει η ανιψιά του θύματος

«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, γιατί την Παρασκευή κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονίζει τα γενέθλια του παιδιού του, σίγουρα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον», λέει στο MEGA ανιψιά του θύματος.

«Το αμάξι του θείου μου ήταν εν κινήσει και η καραμπίνα του ήταν άδεια δίπλα στο κάθισμα. (…) Η καραμπίνα δεν ήταν ούτε στα πόδια του, ούτε κάπου πάνω του, ούτε πουθενά. Η καραμπίνα ήταν δίπλα του, άδεια, χωρίς κανένα φυσίγγι μέσα στο αμάξι».

«Η σύζυγός του γύρισε μόνη της πίσω στον θείο μου, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε ‘σε αγαπάω, έλα πάρε με’. Ο θείος μου την αγάπαγε πάρα πολύ. (…) Αυτό ήταν το λάθος του, ότι την αγαπούσε πάρα πολύ και γι’ αυτό έχουν γίνει όλα αυτά».

«Αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος, βγαίνουνε και τον λένε καλό παιδί. Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε και πήγαινε ο θείος μου και τον μάζευε από τα χαντάκια και τον λένε καλό παιδί; Ποιος είναι το καλό παιδί;».

Λίγα χρόνια πριν, τα πάντα ήταν διαφορετικά. Ο δράστης και το θύμα με τη γυναίκα του συζητούν στο ίδιο καφενείο. Πολλές φορές είχε τύχει να διασκεδάσουν όλοι μαζί.

Τα πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία έδωσαν θέση σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Ο 44χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, θα απολογηθεί αύριο για το έγκλημα που ομολόγησε. Το σοκ στο χωριό έχει διαδεχθεί ο έντονος προβληματισμός για τα όσα πρόκειται να συμβούν από εδώ και στο εξής.

