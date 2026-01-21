Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος για την δολοφονία του κοινοτάρχη

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Κώστα Αλεξανδρή, στη Μεσάριστα.

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο ώστε να απολογηθεί, έχοντας άλλωστε λάβει σχετική προθεσμία προ ημερών. Η απολογία του διήρκησε περί τις οκτώ ώρες.

Κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα, δίχως να έχει στήσει καρτέρι. Ανέφερε δε ότι δεχόταν διαρκώς απειλές από το θύμα και ήταν δέκτης άσχημης συμπεριφοράς.

«Εδώ και καιρό δεχόμουν απειλές. Τον σκότωσα για να μην με σκοτώσει», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Μάλιστα παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και οκτώ μάρτυρες που κατέθεσαν υπέρ του 44χρονου (συγγενείς και συγχωριανοί), ωστόσο Ανακρίτρια και Εισαγγελέας μετά το πέρας της διαδικασίας διέταξαν την μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

