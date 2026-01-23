Αγρίνιο: «Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου, λέει ο 44χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο. Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως τo πρωί της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ωστόσο ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.

