Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανδρών σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (30/01) στην περιοχή της Δροσιάς, στον Δήμο Χαλκιδέων, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 ετών, καθώς και δύο άνδρες ηλικίας 48 και 64 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε από προσωπική αντιπαράθεση που σχετίζεται με γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές για τα ακριβή αίτια.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και διενεργεί έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.