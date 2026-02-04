Κρήτη: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο άνδρες στο Ηράκλειο λόγω προσωπικών διαφορών

Άγρια επίθεση δέχτηκαν περίπου στις 20:00 της Τρίτης (03/02) στο Ηράκλειο της Κρήτης δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 39 ετών από ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η επίθεση έλαβε χώρα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο όταν επτά ανήλικοι, Έλληνες και Αλβανοί, επιτέθηκαν στους δύο προαναφερθέντες για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Τα θύματα της επίθεσης ενημέρωσαν την Αστυνομία και τα στελέχη προχώρησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση των ανήλικων δραστών. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς και οι γονείς κάποιων εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας.