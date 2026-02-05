Κρήτη: Νέο επεισόδιο βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους - 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του στο σχολείο

Ακόμα ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους σημειώθηκε σε σχολείο στην Κρήτη, όταν δύο 13χρονοι πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να συλληφθεί η μητέρα του ενός ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας.

Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 04 Φεβρουαρίου έξω από σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο ένας 13χρονος μαζί με την μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του καθώς όπως ανέφερε στις αρχές χωρίς λόγο και αιτία τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον 13χρονο μαθητή, κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.