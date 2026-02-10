Ελευσίνα - Παράσυρση μάνας από κόρη: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα εγγόνια της 71χρονης τα οποία φώναζαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» 

Ελευσίνα - Παράσυρση μάνας από κόρη: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία
Το σημείο της τραγωδία στην Ελευσίνα
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα, όταν κόρη παρέσυρε την ηλικιωμένη μητέρα της με το αμάξι στην προσπάθειά της να παρκάρει.

Η 71χρονη μητέρα είχε βγει από το αυτοκίνητο - αφήνοντας τη πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή - προκειμένου να δώσει οδηγίες στην κόρη της για να σταθμεύσει το όχημά της. Όμως η 44χρονη κόρη μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο με αποτέλεσμα η 71χρονη να χτυπήσει στο λαιμό και να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Για μεγάλη καθυστέρηση στην μετάβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παρά τις επανειλημμένες και συνεχείς κλήσεις, έκανε λόγο αυτόπτης μάρτυρας. «Φτάνω στο σημείο και ακούγονταν φωνές, είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε ότι «βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην είναι παρόντα».
Τα παιδιά έλεγαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» ενώ η κόρη «ήταν σε σε απελπιστική κατάσταση», είπε η ίδια στον ΣΚΑΪ.

Η πόρτα σφηνωμένη στο δέντρο, «πετούσαμε πετσέτες για να σταματήσει η αιμορραγία», πρόσθεσε η μάρτυρας.

Όπως, μάλιστα, υποστηρίζει, «κάλεσαν πάρα πολλές φορές το ΕΚΑΒ, τους έλεγαν ότι η γυναίκα πεθαίνει, το αίμα είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έρχονταν βοήθεια. Από εδώ που είμαστε, το Θριάσιο που εφημέρευε απέχει πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο».

«Είναι τραγικό ότι είμαστε δίπλα σε εφημερεύον νοσοκομείο σε κεντρική πόλη της Αττικής και η βοήθεια έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ επισημαίναμε ξανά και ξανά ότι περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό», σχολίασε.

Το ΕΚΑΒ τόνισε για το περιστατικό ότι δέχθηκε κλήση στις 13.38 και το ασθενοφόρα έφτασε στο σημείο στις 13.44. Παρέλαβε τη γυναίκα στις 13.55 για τη διακομιδή.

«Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης περιγράφει ότι η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει μέσα σε 3 λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά – σιγά πίσω, τη βρήκε. Χτύπησε στον ώμο και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως είπε, η πρώην γυναίκα του είχε δίπλωμα από τα 18, αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και 3 χρόνια. Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδελφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τη 44χρονη με τα δύο παιδιά ΑμεΑ

Γείτονας της 44χρονης μίλησε για τον καθημερινό αγώνα της οικογένειας, σημειώνοντας πως «οικογενειακώς έμεναν. Τη βοηθούσαν για τα παιδιά που έχει… έχει ένα κοριτσάκι και δύο δίδυμα αγοράκια, ΑμεΑ. Κάποιο διάστημα δούλευε σε σούπερ μάρκετ αλλά το σταμάτησε γιατί έπρεπε να είναι με τα παιδιά.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Πήγε να παρκάρει, κατέβηκε η μητέρα της να της κάνει κουμάντο και με την πόρτα ανοιχτή τη σφήνωσε στο δέντρο. Όλα τα κακά της μοίρας έπεσαν πάνω της», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Άλλη γειτόνισσα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε τη σχέση μητέρας και κόρης: «Ήταν πάρα πολύ αγαπημένες. Αγαπούσε πάρα πολύ τη μαμά της. Ήταν το στήριγμά της. Ήταν η μία για την άλλη. Αυτό που έγινε είναι καθαρό δυστύχημα. Πολύ κρίμα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

