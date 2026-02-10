Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τη 44χρονη με τα δύο παιδιά ΑμεΑ, που σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα εγγόνια, ενώ τη βοηθούσε να παρκάρει

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονισμένη είναι μία ολόκληρη γειτονιά της Ελευσίνας από το μεσημέρι της Δευτέρας (09/02) όταν μία 44χρονη παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης περιγράφει ότι η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει μέσα σε 3 λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά – σιγά πίσω, τη βρήκε. Χτύπησε στον ώμο και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως είπε, η πρώην γυναίκα του είχε δίπλωμα από τα 18, αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και 3 χρόνια. Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδελφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τη 44χρονη με τα δύο παιδιά ΑμεΑ

Γείτονας της 44χρονης μίλησε για τον καθημερινό αγώνα της οικογένειας, σημειώνοντας πως «οικογενειακώς έμεναν. Τη βοηθούσαν για τα παιδιά που έχει… έχει ένα κοριτσάκι και δύο δίδυμα αγοράκια, ΑμεΑ. Κάποιο διάστημα δούλευε σε σούπερ μάρκετ αλλά το σταμάτησε γιατί έπρεπε να είναι με τα παιδιά.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Πήγε να παρκάρει, κατέβηκε η μητέρα της να της κάνει κουμάντο και με την πόρτα ανοιχτή τη σφήνωσε στο δέντρο. Όλα τα κακά της μοίρας έπεσαν πάνω της», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Άλλη γειτόνισσα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε τη σχέση μητέρας και κόρης: «Ήταν πάρα πολύ αγαπημένες. Αγαπούσε πάρα πολύ τη μαμά της. Ήταν το στήριγμά της. Ήταν η μία για την άλλη. Αυτό που έγινε είναι καθαρό δυστύχημα. Πολύ κρίμα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που πατέρας ξυλοκόπησε έξω από το δικαστήριο 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του - Βίντεο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ξακουστός: Ο Έλληνας executive chef που συστήνει την ελληνική κουζίνα στο Ντουμπάι

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς Δένδια αλλά με 10 υπουργούς ο Μητσοτάκης στην Τουρκία για το Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά - Στήνει καρτέρι σε παιδική χαρά

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργεία Οικονομικών κι Εργασίας για υπόθεση Παναγόπουλου: «⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι διαχρονική πολιτική της ΕΕ»

12:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τα συλλυπητήρια της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ στον Εργκίν Αταμάν

12:06ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: «Ο ψηφιακός κόσμος είναι εργαλείο γνώσης και προόδου, αλλά κρύβει και κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούμε»

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η 27χρονη «influencer» του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο - Από τα παιδικά της χρόνια στον αρραβώνα με τον Τζέικ Πολ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, Κύπελλα και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο στη Στέγη: «Μια Αχόρταγη Σκιά» - Από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου στη Μικρή Σκηνή

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Τρείς νεκροί

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος με 723 πλαστά χαρτονομίσματα, πιστόλι και σιδερογροθιά

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς Δένδια αλλά με 10 υπουργούς ο Μητσοτάκης στην Τουρκία για το Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά - Στήνει καρτέρι σε παιδική χαρά

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ