Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

Συγκλονισμένη είναι μία ολόκληρη γειτονιά της Ελευσίνας από το μεσημέρι της Δευτέρας (09/02) όταν μία 44χρονη παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης περιγράφει ότι η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει μέσα σε 3 λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά – σιγά πίσω, τη βρήκε. Χτύπησε στον ώμο και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως είπε, η πρώην γυναίκα του είχε δίπλωμα από τα 18, αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και 3 χρόνια. Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδελφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τη 44χρονη με τα δύο παιδιά ΑμεΑ

Γείτονας της 44χρονης μίλησε για τον καθημερινό αγώνα της οικογένειας, σημειώνοντας πως «οικογενειακώς έμεναν. Τη βοηθούσαν για τα παιδιά που έχει… έχει ένα κοριτσάκι και δύο δίδυμα αγοράκια, ΑμεΑ. Κάποιο διάστημα δούλευε σε σούπερ μάρκετ αλλά το σταμάτησε γιατί έπρεπε να είναι με τα παιδιά.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Πήγε να παρκάρει, κατέβηκε η μητέρα της να της κάνει κουμάντο και με την πόρτα ανοιχτή τη σφήνωσε στο δέντρο. Όλα τα κακά της μοίρας έπεσαν πάνω της», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Άλλη γειτόνισσα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε τη σχέση μητέρας και κόρης: «Ήταν πάρα πολύ αγαπημένες. Αγαπούσε πάρα πολύ τη μαμά της. Ήταν το στήριγμά της. Ήταν η μία για την άλλη. Αυτό που έγινε είναι καθαρό δυστύχημα. Πολύ κρίμα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

