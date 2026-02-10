Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Ελευσίνα μετά το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας όταν μία γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο από το όχημα που οδηγούσε η κόρη της.

Η άτυχη γυναίκα είχε κατέβει από το αυτοκίνητο για να κάνει «κουμάντο» στην κόρη της έτσι ώστε να παρκάρει. Για άγνωστη αιτία η 44χρονη κόρη φέρεται να πάτησε λάθος πετάλι (σ.σ.: γκάζι αντί για φρένο) κι έτσι «κάρφωσε» την άτυχη 71χρονη με την πόρτα που ήταν ανοιχτή και την σφήνωσε σε ένα δέντρο. Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς της προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Όλα έγιναν περίπου μισή ώρα μετά τη 1 το μεσημέρι, στην οδό Αλκιβιάδου, όταν οι δύο γυναίκες είχαν μόλις επιστρέψει από το σχολείο, από όπου είχαν παραλάβει και τα παιδιά. Η μητέρα της 44χρονης κατέβηκε για να της δώσει οδηγίες για το πώς να παρκάρει. Η απόφασή της να αφήσει ανοιχτή την πόρτα, απέβη μοιραία, καθώς η κόρη της, φέρεται να πάτησε το γκάζι και να την χτύπησε με την πόρτα, ωθώντας την παράλληλα πάνω στο δέντρο που βρισκόταν δίπλα της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πόρτα να «καρφωθεί» πάνω της με φόρα και να την σφηνώσει στο δέντρο προκαλώντας της ακατάσχετη αιμορραγία.

Κατά τη διάρκεια της όπισθεν, η οδηγός παρέσυρε τη μητέρα της με την ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να σφηνωθεί ανάμεσα σε δέντρο και την πόρτα του οχήματος. Ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

Έζησαν όλο το φρικτό σκηνικό τα εγγόνια

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της άτυχης γυναίκας έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία της με πετσέτες, προσπαθώντας να την κρατήσουν στη ζωή. «Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε περίοικος στην κάμερα του Star. Παρά τις προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών, η 71χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και λίγη ώρα αργότερα, κατέληξε.

Η τραγωδία συνέβη μπροστά στα μάτια των εγγονιών της. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη 71χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η κόρη συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.