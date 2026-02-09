ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ - Ένας μαθητής τραυματίας

Ένας μαθητής πυροβολήθηκε μέσα σε ένα λύκειο στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ τη Δευτέρα (09/02), σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι.

Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση σε σχέση με τον πυροβολισμό στο λύκειο Thomas S. Wootton, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING: Montgomery County Police confirm one student was shot inside a Maryland high school. pic.twitter.com/CW0BluVLPE — One America News (@OANN) February 9, 2026

Το σχολείο βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού, σύμφωνα με το ABC News. Το Ρόκβιλ βρίσκεται περίπου 20 μίλια βόρεια της Ουάσιγκτον.