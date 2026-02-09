ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ - Ένας μαθητής τραυματίας
Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση
Ένας μαθητής πυροβολήθηκε μέσα σε ένα λύκειο στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ τη Δευτέρα (09/02), σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι.
Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση σε σχέση με τον πυροβολισμό στο λύκειο Thomas S. Wootton, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το σχολείο βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού, σύμφωνα με το ABC News. Το Ρόκβιλ βρίσκεται περίπου 20 μίλια βόρεια της Ουάσιγκτον.
